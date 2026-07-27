Lionel Scaloni, técnico da Argentina - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Lionel Scaloni, técnico da ArgentinaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 27/07/2026 13:58





"Só consigo dizer que sinto muito por não ter conseguido trazer mais uma taça e dar a vocês uma nova alegria que, mesmo que fosse por alguns dias, talvez ajudasse a esquecer tudo o que há de difícil na vida. Mas quero que fiquem com aquilo que tentámos mostrar através deste grupo de jogadores, os meus guerreiros, como eu os definia quando falava deles com a minha esposa", escreveu. O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni , quebrou o silêncio após o vice da Copa do Mundo e publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo aos torcedores pelo apoio. O treinador também aproveitou para mandar um recado aos críticos."Só consigo dizer que sinto muito por não ter conseguido trazer mais uma taça e dar a vocês uma nova alegria que, mesmo que fosse por alguns dias, talvez ajudasse a esquecer tudo o que há de difícil na vida. Mas quero que fiquem com aquilo que tentámos mostrar através deste grupo de jogadores, os meus guerreiros, como eu os definia quando falava deles com a minha esposa", escreveu.

Scaloni assumiu a Argentina em 2018. Desde então, conquistou as Copas América 2021 - quebrando um jejum de 28 anos sem títulos da Albiceleste - e 2024, a Finalíssima 2022 e a Copa do Mundo 2022. Ele chegou à final do Mundial 2026, mas perdeu para a Espanha por 1 a 0, com uma atuação abaixo da média.

O técnico seguiu elogiando a postura de sua equipe. Ele agradeceu à comissão técnica e aos jogadores pela campanha.



"O esforço, a vontade, o desejo, o 'eu consigo', o nunca baixar os braços mesmo quando tudo parece estar contra nós, o dar tudo de si mesmo quando já não resta mais nada, o suportar baldes de água fria de pessoas que nem nos conhecem, o saber estar, o querer continuar de pé quando as pernas já não obedecem ao cérebro... Esse é o verdadeiro troféu", disparou.