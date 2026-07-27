Lionel Scaloni, técnico da ArgentinaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
"Só consigo dizer que sinto muito por não ter conseguido trazer mais uma taça e dar a vocês uma nova alegria que, mesmo que fosse por alguns dias, talvez ajudasse a esquecer tudo o que há de difícil na vida. Mas quero que fiquem com aquilo que tentámos mostrar através deste grupo de jogadores, os meus guerreiros, como eu os definia quando falava deles com a minha esposa", escreveu.
"O esforço, a vontade, o desejo, o 'eu consigo', o nunca baixar os braços mesmo quando tudo parece estar contra nós, o dar tudo de si mesmo quando já não resta mais nada, o suportar baldes de água fria de pessoas que nem nos conhecem, o saber estar, o querer continuar de pé quando as pernas já não obedecem ao cérebro... Esse é o verdadeiro troféu", disparou.
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