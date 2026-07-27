Sem acreditar, Sidny Lopes comemora golaço diante da Argentina - Megan Briggs/AFP

Sem acreditar, Sidny Lopes comemora golaço diante da ArgentinaMegan Briggs/AFP

Publicado 27/07/2026 14:01

O golaço do lateral-esquerdo Sidny Lopes, de Cabo Verde, contra a Argentina foi escolhido por votação popular como o mais bonito da Copa do Mundo de 2026. A "pintura" foi anotada na prorrogação do duelo contra os "hermanos", pela segunda fase do torneio.

No fim da primeira etapa do tempo extra, os sul-americanos venciam por 2 a 1, quando Sidny recebeu na ponta-esquerda, cortou para a perna direita e finalizou de chapa, no ângulo, sem chances para Dibu Martínez. Infelizmente para os cabo-verdianos, a Argentina marcou novamente e ficou com a vaga.

"Muito obrigado a todos que votaram em mim. Estou muito feliz por este prêmio que eu conquistei: o gol mais bonito da Copa do Mundo. Não consigo descrever o quão grato eu estou por este momento", disse Sidny Lopes, sobre a conquista.

A reação do jogador foi publicada pelo perfil oficial do Trabzonspor, da Turquia, no "X". Sidny, de 23 anos, se juntou à equipe turca no início do mês de julho, após um período de seis meses no Benfica, de Portugal.

Reveja o gol mais bonito da Copa

O gol do Sidny Cabral contra a Argentina foi eleito o gol da Copa do Mundo 2026. pic.twitter.com/XJZ5BFuSoX — DataFut (@DataFutebol) July 27, 2026

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza