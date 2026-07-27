Cristiano Ronaldo se volta para a produção de série sobre o futebol - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Cristiano Ronaldo se volta para a produção de série sobre o futebolWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/07/2026 13:10 | Atualizado 27/07/2026 13:10

série britânica de ficção 'Day 1s', sobre o mercado de agentes do futebol.

Cristiano Ronaldo decidiu ampliar a variedade de empreendimentos que tem fora dos gramados. Agora, o craque português se volta para a produção audiovisual, com a

Cristiano Ronaldo assina como produtor executivo do projeto, mas não fica só nos bastidores. Ele também topou uma participação especial como ator, segundo o jornal inglês' The Sun'.



Nomes que estarão na série

As filmagens já começaram no estádio do Barnet FC, no norte de Londres, e contam com o ator Damian Lewis. Conhecido por Homeland e Billions, ele será o protagonista da história, Stanley Dalton, um empresário de futebol fictício.



Além de Cristiano Ronaldo, outro ex-jogador de renome no futebol mundial também participará de 'Day 1s': Thierry Henry. O ex-atacante da seleção francesa e do Arsenal também atuará como ator, até porque seu empresário, Darren Dein, foi o responsável pela criação do conceito base para o roteiro sobre os bastidores do futebol.



Empresa de Cristiano Ronaldo está à frente do projeto



Ainda sem data confirmada para a estreia, a série tem a produção da UR Marv Studios. A empresa foi fundada pelo jogador português em sociedade com o diretor Matthew Vaughn.



A ideia por trás da empresa é unir esporte e entretenimento em suas produções.





