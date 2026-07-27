Cristiano Ronaldo se volta para a produção de série sobre o futebolWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Cristiano Ronaldo estreia como ator em série sobre futebol
Empresa do craque português está à frente de produção no Reino Unido e com o ator Damian Lewis
Empresa de Cristiano Ronaldo está à frente do projeto
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