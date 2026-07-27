Kylian Mbappé após a eliminação da França na Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Kylian Mbappé após a eliminação da França na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/07/2026 14:56 | Atualizado 27/07/2026 16:19

Copa do Mundo de 2026. Em uma carta publicada nas redes sociais nesta segunda-feira (27), o atacante agradeceu o apoio da torcida, lamentou a eliminação e afirmou que a frustração pela ausência do título ainda o acompanha.



A França chegou ao torneio como uma das grandes favoritas, mas acabou eliminada pela Espanha na semifinal, após derrota por 2 a 0. Depois, perdeu para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar. França - Kylian Mbappé comentou sobre a campanha da França nade 2026. Em uma carta publicada nas redes sociais nesta segunda-feira (27), o atacante agradeceu o apoio da torcida, lamentou a eliminação e afirmou que a frustração pela ausência do título ainda o acompanha.A França chegou ao torneio como uma das grandes favoritas, mas acabou eliminada pela Espanha na semifinal, após derrota por 2 a 0. Depois, perdeu para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar.

"Não voltamos com um troféu coletivo. Dói, e continuará doendo por um tempo, não vou mentir sobre isso. O título de artilheiro eu recebo com orgulho, mas teria gostado muito mais de conquistá-lo junto com a Copa. Talvez vocês merecessem um final mais bonito. Mas nem sempre escolhemos o fim da história; escolhemos o que colocamos nela, e demos tudo. Disso, temos orgulho", escreveu o camisa 10.



Mbappé ainda reservou um trecho da carta para agradecer aos torcedores que acompanharam a campanha, tanto nos Estados Unidos quanto à distância. Segundo ele, o apoio permaneceu mesmo nos momentos mais difíceis.

Confira a carta na íntegra:

"Um mês de emoção. De superação. De orgulho por vestir as cores da França. De paixão, acima de tudo, a mesma que nos move dentro de campo e que também move vocês diante da televisão e nas arquibancadas. Foi isso que vivemos juntos: uma história incrível.



Não voltamos com um troféu coletivo. Dói, e continuará doendo por um tempo, não vou mentir sobre isso. O título de artilheiro eu recebo com orgulho, mas teria gostado muito mais de conquistá-lo junto com a Copa. Talvez vocês merecessem um final mais bonito. Mas nem sempre escolhemos o fim da história; escolhemos o que colocamos nela, e demos tudo. Disso, temos orgulho.



Obrigado aos meus companheiros. Sem o trabalho deles, suas corridas, seus passes e esse espírito de equipe que nos carregou desde o primeiro até o último jogo, eu jamais teria marcado tantos gols. Esse prêmio é tanto deles quanto meu.



Quando eu era criança, sonhava em disputar uma Copa do Mundo, pelo menos uma. Joguei três. Ganhei uma e, neste ano, tive o orgulho de disputá-la usando a braçadeira de capitão. Nunca vou esquecer isso.



Vocês ficaram acordados até tarde, muitas vezes no meio da madrugada por causa do fuso horário, para nos assistir jogar do outro lado do mundo. Vocês se reuniram em casa, nos bares, em família ou entre amigos, por toda a França e também em outros países.



Outros estiveram ainda mais perto de nós, nos estádios, com a bandeira sobre os ombros. Crianças com os olhos brilhando, homens e mulheres de todas as origens e de todas as gerações reunidos pelo mesmo prazer de compartilhar esse momento. Essa é a força do futebol.



E vocês nunca deixaram de nos apoiar, nem mesmo nos momentos mais difíceis, até quando talvez merecêssemos menos. Essa história foi escrita por milhões de mãos, não apenas pelas nossas em campo, movidas pela mesma paixão.



Ao Didier, eu já disse tudo o que tinha para dizer. Obrigado a ele, a toda a comissão técnica, analistas, cozinheiros, preparadores, motoristas, todos aqueles que quase nunca aparecem, mas sem os quais nada disso seria possível. E também àqueles que nos receberam nos Estados Unidos durante toda a competição.



No fim das contas, o futebol continua sendo um jogo. Um jogo que levamos muito a sério e ao qual dedicamos a vida para dominar, mas que continua simples e não mudou desde que começamos a jogar: bola, gol e vontade de marcar. É por isso que ele nos reúne todos em torno da mesma paixão.



Esta Copa do Mundo termina, mas a história continua. Haverá outras partidas, outras noites de verão e de inverno em que estaremos novamente diante desse mesmo jogo, com a mesma vontade intacta.



Obrigado por tudo.



Kylian Mbappé"

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato