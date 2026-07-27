Daniel NascimentoWagner Carmo/CBAt

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João Alexandre Borges
São Paulo - O maratonista Daniel Nascimento, que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, está desaparecido. A mãe do atleta, Valdirene de Paula Ferreira, foi às redes sociais e fez um apelo por informações sobre o filho.
Na publicação, ela relatou que Daniel saiu de casa no dia 19 de junho por volta das 19h com uma mochila preta nas costas. Valdirene também escreveu que o filho apresenta problemas psicológicos. A família mora em Paraguaçu Paulista (SP).
 
 
A reportagem do DIA entrou em contato por e-mail com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, que enviou a seguinte nota: "O caso é investigado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Assis. A autoridade policial prossegue com as diligências visando a localização do desaparecido de 27 anos".
Danielzinho, como é conhecido, representou o Brasil nos Jogos de Tóquio, em 2021, e é recordista sul-americano de maratona. 
Em 2024, porém, testou positivo para três substâncias proibidas em exame antidoping e não pôde participar da Olimpíada de Paris. Já em 2025, a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) anunciou uma punição de cinco anos, válida até julho de 2029.