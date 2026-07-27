Troféu e logo da Copa do Mundo de 2027 - Pablo Porciuncula / AFP

Troféu e logo da Copa do Mundo de 2027Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 27/07/2026 21:11

Nesta segunda-feira, a Fifa deu início às inscrições para a manifestação de interesse em ser voluntário na Copa do Mundo Feminina de 2027, sediada no Brasil. Cerca de 6 mil pessoas apoiarão a primeira vez que o maior torneio de futebol do mundo desembarca na América do Sul. Candidatos podem cadastrar-se pelo volunteer.FIFA.com , site próprio para esses fins.

Realizado em oito cidades-sedes, com início a partir de 24 de junho, o Mundial feminino reunirá pessoas de diversos países. Os voluntários, além de auxiliar para que a experiência seja a melhor possível para jogadoras e torcedores, também trazem energia, paixão e comprometimento, sendo considerados para a entidade organizadora o "coração de todos os torneios da Fifa".

Os candidatos devem selecionar a sede de interesse de atuação, sendo elas, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, para que possam receber as atualizações exclusivas do processo - incluindo o início oficial das inscrições do voluntariado, marcado para as próximas semanas.

Para poder participar do processo seletivo, os candidatos precisam preencher requisitos como: ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição, ser brasileiro ou possuir permissão legal para entrar no país durante a competição, estar disponível para cumprir um número mínimo de turnos de voluntariado durante o período de operação do Mundial.

Além disso, o domínio da língua portuguesa, ou inglesa, é essencial. Outros idiomas serão considerados como um diferencial e a experiência prévia com voluntários não será exigida.

Na Copa do Mundo de 2014, mais de 13 mil voluntários estiveram atuando no Brasil, entre as 12 cidades-sede.

O QUE FAZ UM VOLUNTÁRIO EM EVENTOS DA FIFA

Durante o torneio, os selecionados atuarão em mais de 20 áreas, incluindo mídia, tecnologia, transportes, gestão de competição e operações de equipe. Além disso, haverá mais de 30 funções diferentes de voluntariados, dentro e fora dos ambientes dos jogos, abrangendo desde estádios e aeroportos, até os centros de treinamento e hotéis que as equipes ficarão.

Apesar da atividade não ser remunerada, durante o evento os selecionados contam com o auxílio de profissionais experientes e recebem refeições durante seus horários de atividade, além de um uniforme do Mundial. Interessados devem acessar o site volunteer.FIFA.com para realizar o cadastro de manifestação de interesse.