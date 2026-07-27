Programa 'Grid da Globo' é apresentado por Alessandro JodarDivulgação/Globo
Programa 'Grid da Globo' alcança melhor audiência desde a estreia
Edição na véspera do GP da Hungria registrou números superior à média
Al-Nassr tem dívida bilionária e faz plano de resgate do fundo saudita
Clube de Cristiano Ronaldo tem débito de mais de R$ 1 bilhão
Atacante alvo do Vasco não tem interesse em atuar no Brasil no momento
O iraniano Mehdi Taremi está no Olympiacos, da Grécia
Peñarol faz oferta de empréstimo por De La Cruz
Meia, de 29 anos, tem contrato até dezembro de 2028
Criticado na Copa, Muslera leva gol bizarro em vacilo com zagueiro
No Mundial de 2026, o goleiro ficou marcado pela falha na derrota para a Espanha; aquele revés eliminou o Uruguai
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