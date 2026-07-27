Programa 'Grid da Globo' é apresentado por Alessandro Jodar - Divulgação/Globo

Programa 'Grid da Globo' é apresentado por Alessandro JodarDivulgação/Globo

Publicado 27/07/2026 19:30 | Atualizado 27/07/2026 20:15

Rio - O programa "Grid da Globo", apresentado por Alessandro Jodar, alcançou na última sexta-feira (24), seus melhores resultados de audiência desde a estreia. A edição que trouxe informações do GP da Hungria, disputado no último domingo (26), registrou 12 pontos de audiência.

A edição do GP da Hungria também apresentou 25% de participação no Rio de Janeiro, desempenho 50% (+4 pontos) superior à média do programa. Já em São Paulo, foram 10 pontos de audiência e 23% de participação, resultado 25% (+2 pontos) acima da média.

O GP da Hungria foi a 11ª etapa da temporada da Fórmula 1. O piloto britânico Lando Norris, atual campeão mundial, conquistou a vitória e encerrou o jejum de 13 corridas sem vencer. O tetracampeão mundial Max Verstappen ficou em segundo lugar, seguido por Kimi Antonelli, líder do campeonato em 2026.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 11º lugar, uma posição atrás da zona de pontuação. O piloto ficou entre os dez primeiros colocados durante quase toda a corrida, mas uma bandeira amarela gerou uma mudança de estratégia e problemas nas voltas finais.

Com o resultado do GP da Hungria, Kimi Antonelli segue na liderança isolada com 219 pontos, seguido por Lewis Hamilton com 169 e George Russell com 160. A Fórmula 1 entra na pausa do verão europeu e volta em 23 de agosto com o GP da Holanda.