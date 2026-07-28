Léo Pereira é um dos maiores ídolos do Flamengo nos últimos anos - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira é um dos maiores ídolos do Flamengo nos últimos anosGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/07/2026 09:15

Rio — O zagueiro Léo Pereira não enxerga com bons olhos uma saída do Flamengo após receber proposta do Besiktas, da Turquia, de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) . No entanto, o jogador deve buscar uma valorização, pois seu salário não está entre os maiores do elenco, segundo informações do jornalista Matheus Henrique, da 'ESPN'.





LEIA MAIS: Boto vê pênalti não marcado e quer esclarecimento sobre semiautomático Apesar de entender que esta seria sua última chance para realizar o sonho de atuar na Europa, o defensor de 30 anos avalia que o clube turco está fora das principais competições do continente e atuar longe dos grandes centros poderia tirá-lo da Seleção. Além disso, o jogador é ídolo e titular no Rubro-Negro, time onde está acostumado a disputar títulos.

O zagueiro não renova o contrato desde 2023, quando assinou vínculo até 2027. Na época, ele não era uma referência tão consolidada quanto atualmente. A diretoria deve oferecer um novo acordo para o atleta em breve e não pensa em se desfazer de nenhum titular no momento.



Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020. Desde então, ele conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, cinco Estaduais e uma Recopa Sul-Americana. Ele vestiu a camisa rubro-negra em 306 partidas.