Apesar de entender que esta seria sua última chance para realizar o sonho de atuar na Europa, o defensor de 30 anos avalia que o clube turco está fora das principais competições do continente e atuar longe dos grandes centros poderia tirá-lo da Seleção. Além disso, o jogador é ídolo e titular no Rubro-Negro, time onde está acostumado a disputar títulos.
O zagueiro não renova o contrato desde 2023, quando assinou vínculo até 2027. Na época, ele não era uma referência tão consolidada quanto atualmente. A diretoria deve oferecer um novo acordo para o atleta em breve e não pensa em se desfazer de nenhum titular no momento.
Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020. Desde então, ele conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, cinco Estaduais e uma Recopa Sul-Americana. Ele vestiu a camisa rubro-negra em 306 partidas.
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