Postagem de Neymar com Gabriel Bontempo, que seria um dos jovens a ter levado forte cobrança no vestiário - Reprodução de Instagram

Postagem de Neymar com Gabriel Bontempo, que seria um dos jovens a ter levado forte cobrança no vestiárioReprodução de Instagram

Publicado 28/07/2026 09:38 | Atualizado 28/07/2026 09:39

publicou uma foto no treino com Gabriel Bontempo e brincou com a situação. O meio-campista de 21 anos teria sido um dos jogadores que recebeu a forte cobrança no vestiário, durante o intervalo.

Neymar negou que xingou jovens do Santos no empate em 2 a 2 com a Chapecoense e, para reforçar,. O meio-campista de 21 anos teria sido um dos jogadores que recebeu a forte cobrança no vestiário, durante o intervalo.

"Seu moleque do c...", postou Neymar no Instagram, junto a um emoji de risada.

O próprio Gabriel Bontempo compartilhou a postagem do camisa 10, também com dois emojis de risada.





Desde a semana passada, Neymar se viu envolvido em polêmicas no Santos. Primeiro por ter ido a um torneio de pôquer à noite enquanto o time disputava partida pela Copa Sul-Americana. O jogador, que não foi relacionado, alegou estar de folga e criticou a cobrança

Já no fim de semana, o camisa 10, além da notícia da forte bronca nos jovens, também gerou incômodo no clube por ter ido embora sem autorização no treino de domingo (26).



Tanto no caso do pôquer quanto na bronca aos mais jovens, Neymar fez questão de ir às redes sociais para responder às críticas, no primeiro caso, e negar a informação, no segundo.