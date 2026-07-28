Endrick com a camisa do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Endrick com a camisa do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 28/07/2026 08:31

O futuro de Endrick no Real Madrid segue indefinido . O clube, agora sob o comando de José Mourinho, contratou reforços de peso, mas isso significa que alguns jogadores vão precisar sair para abrir espaço no elenco, conforme informações do jornalista Joel del Río, do 'Marca'.

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O treinador, agora, deve tomar uma decisão que pode ter impacto direto no brasileiro. O atacante espanhol Gonzalo García, de 22 anos, estava sendo um dos principais cotados para deixar o time na janela, mas após assumir o comando da equipe, Mourinho rasgou elogios ao atleta internamente. O treinador, agora, deve tomar uma decisão que pode ter impacto direto no brasileiro. O atacante espanhol Gonzalo García, de 22 anos, estava sendo um dos principais cotados para deixar o time na janela, mas após assumir o comando da equipe, Mourinho rasgou elogios ao atleta internamente.

Na avaliação do português, não há outro centroavante no elenco com as mesmas características de Gonzalo García, que tem capacidade de prender os zagueiros adversários e vencer duelos aéreos.

Com isso, Endrick voltou a passar por uma situação parecida de meses atrás. Ele precisa continuar jogando para evoluir, mas enfrenta uma concorrência alta no seu setor. Caso esta situação não mude, o brasileiro pode ser emprestado para ter mais minutos em campo.



Ainda conforme a reportagem, Mourinho também enxerga a possibilidade de emprestar outros jogadores de setores diferentes, como o zagueiro Raúl Asencio, o meia Eduardo Camavinga e o meia-atacante Mastantuono.