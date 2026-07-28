Vini Jr pode render milhões ao Flamengo - Instagram Lucas Paquetá
Vini Jr pode render milhões ao FlamengoInstagram Lucas Paquetá
Cerca de R$ 23,3 milhões podem ser destinados ao Flamengo
caso a transferência de Vini Jr. para o Arsenal
seja concretizada nos valores que estão sendo divulgados pela imprensa europeia.
Estipula-se que o clube inglês estaria disposto a pagar cerca de 160 milhões de euros ao Real Madrid para ter o "cria" do Mengão.
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Como clube formador, o Flamengo tem direito a 2,5% por meio do mecanismo de solidariedade. Com isso, o Rubro-Negro receberia o montante de 4 milhões de euros, o equivalente a R$ 23,3 milhões.
Vinícius Júnior deixou o Clube de Regatas do Flamengo em junho de 2018, quando se despediu da torcida para se apresentar ao Real Madrid em julho do mesmo ano.
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