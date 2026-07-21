Zé Lucas com a camisa da seleção brasileira Sub-17 - Nelson Terme / CBF

Zé Lucas com a camisa da seleção brasileira Sub-17 Nelson Terme / CBF

Publicado 21/07/2026 10:29

O volante Zé Lucas, do Sport, se transformou na maior disputa caseira entre dois gigantes do futebol brasileiro. Cruzeiro e Flamengo querem garantir que a grande revelação da posição de volante se junte aos seus elencos.



O Flamengo pensou em levar a jovem revelação pernambucana, de 18 anos, para integrar o elenco do sub-20 e depois aproveitá-lo nos profissionais.



Entretanto, com a proposta do Cruzeiro sendo mais atrativa, justamente por considerá-lo um jogador pronto, o Mengão muda de estratégia e usa o técnico Leonardo Jardim para garantir que o atleta será utilizado entre os profissionais.



Isto obrigou o clube mineiro a aumentar a proposta pelo volante. Agora, o Cruzeiro é quem tem a proposta mais vantajosa para o Sport e para o atleta, mas o Flamengo promete virar o jogo mais uma vez, e o clube pode cobrir a oferta celeste nas próximas horas.



O Sport também recebeu sondagens do Olympique de Marseille e do Shakhtar Donetsk, mas não chegaram propostas para o clube recifense dos europeus.