Diego Simeone é o técnico do Atlético de Madrid - Juan Mabromata / AFP

Diego Simeone é o técnico do Atlético de MadridJuan Mabromata / AFP

Publicado 20/07/2026 10:40

Fim da Copa do Mundo! Espanha campeã em cima da Argentina de Lionel Messi e Thiago Almada.



Aliás, Almada sequer entrou em campo nas últimas partidas da seleção albiceleste.



Entretanto, o interesse do Flamengo segue intacto e, mesmo sendo oferecido por seus agentes na Europa, o camisa 16 da Argentina ainda não conseguiu nenhuma proposta além da que o Rubro-Negro ofereceu ao Atlético de Madrid, seu clube atual, e ao seu staff.

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Ambas as propostas foram bem vistas. Tanto que o Atlético de Madrid teria descartado a negociação com o River Plate para priorizar a investida do Flamengo.



O principal jornal de Madri, o Marca, traz nesta segunda-feira (20) matéria destacando a atual situação de Almada nos colchoneros.



"Precisamos falar sobre o futuro de um jogador que, a princípio, não vestirá mais a camisa rubro-branca: Thiago Almada. O meia-atacante, que começou como titular, mas foi perdendo espaço gradualmente até não jogar um único minuto dos 120 minutos da final, é uma das figuras-chave no mercado de transferências do Atlético de Madrid. Sua saída, assim como a de outros jogadores, como Sorloth, será crucial para revitalizar o setor após as contratações de Grimaldo, Hjulmand e Kang-in Lee."

Ambas as propostas foram bem vistas. Tanto que o Atlético de Madrid teria descartado a negociação com o River Plate para priorizar a investida do Flamengo.O principal jornal de Madri, o Marca, traz nesta segunda-feira (20) matéria destacando a atual situação de Almada nos colchoneros."Precisamos falar sobre o futuro de um jogador que, a princípio, não vestirá mais a camisa rubro-branca: Thiago Almada. O meia-atacante, que começou como titular, mas foi perdendo espaço gradualmente até não jogar um único minuto dos 120 minutos da final, é uma das figuras-chave no mercado de transferências do Atlético de Madrid. Sua saída, assim como a de outros jogadores, como Sorloth, será crucial para revitalizar o setor após as contratações de Grimaldo, Hjulmand e Kang-in Lee."

O jornal segue explicando que o Flamengo pode resolver mais um problema da equipe de Diego Simeone, referindo-se às outras negociações que envolveram Saul Niguez e Samuel Linio, que também estavam sem espaço no clube espanhol.



"Assim, o interesse do Flamengo em contar com seus serviços (Thiago Almada) poderia resolver um problema para o Atlético de Madrid. Na verdade, dois: a falta de verba para novas contratações e a questão de ter um jogador insatisfeito com sua função, como no caso de Almada, que começou bem no Atlético, mas perdeu o ritmo, como se viu na Copa do Mundo."



Com o fim da Copa do Mundo e a abertura da janela que vai desta segunda (20) até 11 de setembro, o Flamengo espera intensificar suas ações para a chegada de reforços, e Thiago Almada é hoje prioridade para o diretor-técnico José Boto.



O Flamengo, que volta a campo nesta quarta-feira (22), contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, espera contar com seus reforços antes de enfrentar o Cruzeiro, no dia 12 de agosto, pelas oitavas de final da Libertadores da América.