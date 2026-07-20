Diego Simeone é o técnico do Atlético de MadridJuan Mabromata / AFP
Aliás, Almada sequer entrou em campo nas últimas partidas da seleção albiceleste.
Entretanto, o interesse do Flamengo segue intacto e, mesmo sendo oferecido por seus agentes na Europa, o camisa 16 da Argentina ainda não conseguiu nenhuma proposta além da que o Rubro-Negro ofereceu ao Atlético de Madrid, seu clube atual, e ao seu staff.
Ambas as propostas foram bem vistas. Tanto que o Atlético de Madrid teria descartado a negociação com o River Plate para priorizar a investida do Flamengo.
O principal jornal de Madri, o Marca, traz nesta segunda-feira (20) matéria destacando a atual situação de Almada nos colchoneros.
"Precisamos falar sobre o futuro de um jogador que, a princípio, não vestirá mais a camisa rubro-branca: Thiago Almada. O meia-atacante, que começou como titular, mas foi perdendo espaço gradualmente até não jogar um único minuto dos 120 minutos da final, é uma das figuras-chave no mercado de transferências do Atlético de Madrid. Sua saída, assim como a de outros jogadores, como Sorloth, será crucial para revitalizar o setor após as contratações de Grimaldo, Hjulmand e Kang-in Lee."
"Assim, o interesse do Flamengo em contar com seus serviços (Thiago Almada) poderia resolver um problema para o Atlético de Madrid. Na verdade, dois: a falta de verba para novas contratações e a questão de ter um jogador insatisfeito com sua função, como no caso de Almada, que começou bem no Atlético, mas perdeu o ritmo, como se viu na Copa do Mundo."
Com o fim da Copa do Mundo e a abertura da janela que vai desta segunda (20) até 11 de setembro, o Flamengo espera intensificar suas ações para a chegada de reforços, e Thiago Almada é hoje prioridade para o diretor-técnico José Boto.
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