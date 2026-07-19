José Boto dá entrevista coletiva na chegada do Flamengo a Porto Alegre - Reprodução / Flamengo TV

José Boto dá entrevista coletiva na chegada do Flamengo a Porto AlegreReprodução / Flamengo TV

Publicado 19/07/2026 15:07

A possibilidade de Emerson Royal voltar ao futebol inglês ganha cada vez mais força nos bastidores da janela de transferências. Embora ainda não exista uma negociação oficialmente avançada, o lateral do Flamengo enxerga a Premier League como um destino bastante atrativo para a sequência da carreira, principalmente pelo conhecimento que já possui do campeonato após sua passagem pelo Tottenham.



A experiência adquirida na Inglaterra é considerada um diferencial importante. Emerson conhece a intensidade da competição, a exigência física do calendário inglês e acredita que poderia retornar ao país em um momento de maior maturidade técnica e tática. Esse perfil faz com que seu nome permaneça no radar de clubes que buscam um defensor versátil, capaz de atuar tanto como lateral quanto em uma linha de três zagueiros.



Nos bastidores do mercado europeu, a avaliação é de que uma proposta da Premier League teria grande peso na decisão do jogador. Além do aspecto financeiro, existe a percepção de que um retorno ao futebol inglês recolocaria Emerson em uma das vitrines mais valorizadas do mundo, ampliando sua visibilidade em competições de alto nível e fortalecendo sua disputa por espaço na seleção brasileira.



Enquanto isso, o Flamengo acompanha o cenário com cautela. O clube não demonstra intenção de abrir mão do atleta sem uma compensação financeira considerada satisfatória, especialmente por entender que Emerson foi contratado para exercer papel importante no elenco. Assim, qualquer avanço dependerá da formalização de uma oferta que atenda aos interesses de todas as partes.



Neste momento, portanto, o panorama é de expectativa. Há interesse do jogador em uma nova oportunidade na Inglaterra e existe monitoramento por parte do mercado europeu, mas as conversas ainda estão em estágio inicial. Caso algum clube inglês transforme esse interesse em proposta oficial, a tendência é que a negociação ganhe força ao longo da janela de transferências.