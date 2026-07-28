Rodri não tem previsão de voltar a jogar depois de conquistar e ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. O Manchester City confirmou que o volante espanhol passou por uma pequena cirurgia nas costas, nesta terça-feira (28), e terá um curto período de recuperação.
O incômodo na região já era sentido desde a temporada passa. Foi por isso que o procedimento tornou-se necessário durante as férias.
Rodri foi peça-chave no bicampeonato da Espanha na Copa do Mundo, tendo sido titular nas oito partidas da seleção no torneio. Mas antes, viveu um período conturbado, desde que conquistou a Bola de Ouro de 2024, superando Vini Jr.
Com uma grave lesão no joelho direito (no ligamento cruzado anterior), o volante passou por cirurgia em setembro de 2024 e só voltou a jogar em maio de 2025. Entretanto, passou por problemas de lesões musculares e não conseguiu apresentar o mesmo nível de futebol.
Tanto que, na temporada passada, disputou apenas 33 jogos pelo Manchester City. Esomente na reta final conseguiu voltar a ter atuações consistentes.
Rodri é dúvida para início da temporada
Com esse novo procedimento cirúrgico, o volante espanhol passa a ser uma dúvida para os primeiros jogos do Manchester City. A estreia na Premier League será em 23 de agosto, contra o Bournemouth, em casa.
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