Capitão da Espanha, Rodri levanta o troféu de campeão da Copa do Mundo - Franck Fife / AFP

Capitão da Espanha, Rodri levanta o troféu de campeão da Copa do MundoFranck Fife / AFP

Publicado 28/07/2026 10:33

um curto período de recuperação.

Rodri não tem previsão de voltar a jogar depois de conquistar e ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo . O Manchester City confirmou que o volante espanhol passou por uma pequena cirurgia nas costas, nesta terça-feira (28), e terá

O incômodo na região já era sentido desde a temporada passa. Foi por isso que o procedimento tornou-se necessário durante as férias.



Destaque da Copa após período difícil



Rodri foi peça-chave no bicampeonato da Espanha na Copa do Mundo, tendo sido titular nas oito partidas da seleção no torneio. Mas antes, viveu um período conturbado, desde que conquistou a Bola de Ouro de 2024, superando Vini Jr.



Com uma grave lesão no joelho direito (no ligamento cruzado anterior), o volante passou por cirurgia em setembro de 2024 e só voltou a jogar em maio de 2025. Entretanto, passou por problemas de lesões musculares e não conseguiu apresentar o mesmo nível de futebol.

Tanto que, na temporada passada, disputou apenas 33 jogos pelo Manchester City. E somente na reta final conseguiu voltar a ter atuações consistentes.



Rodri é dúvida para início da temporada

