João Pedro fez três gols em 8 minutos em amistoso do Chelsea - Divulgação / Chelsea

João Pedro fez três gols em 8 minutos em amistoso do ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 28/07/2026 11:03 | Atualizado 28/07/2026 11:11

João Pedro, o nome da vitória por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers, da Austrália, ao marcar três gols. O outro foi Estêvão, recuperado de

O Chelsea fez seu primeiro amistoso de pré-temporada, nesta terça-feira (28), com dois atacantes brasileiros em destaque. Primeiro. O outro foi Estêvão, recuperado de lesão muscular que o tirou da Copa do Mundo e que entrou no segundo tempo.

Além deles, a partida em Sydney também marcou a estreia de Xabi Alonso no comando da equipe inglesa.



João Pedro decide em poucos minutos



saiu do banco de reservas para decidir o confronto, ao marcar os três últimos gols em apenas oito minutos: primeiro empatou a partida em 4 a 4, depois marcou a virada e, próximo do fim, fechou o hat-trick, definindo o placar.

O atacante revelado pelo Fluminense voltou em grande estilo após a decepção de ficar fora da Copa do Mundo por opção de Carlo Ancelotti. Ele: primeiro empatou a partida em 4 a 4, depois marcou a virada e, próximo do fim, fechou o hat-trick, definindo o placar.

João Pedro já havia sido o destaque em seu início pelo Chelsea, no meio de 2025, já durante o mata-mata do Mundial de Clubes e somou 20 gols em 49 jogos. Em votação entre os torcedores, foi eleito o melhor jogador do time na temporada passada, mas o desempenho não foi suficiente para convencer Carlo Ancelotti a convocá-lo para a Copa, perdendo a vaga para Neymar.



O retorno de Estêvão



Já o jogador ex-Palmeiras entrou em campo aos 17 minutos da segunda etapa, na mesma janela de substituições que trouxe João Pedro ao jogo. Estêvão estava longe dos gramados desde abril, quando sofreu uma lesão grau quatro na coxa direita, o que o fez ficar fora da Copa.



Apesar do retorno esperado, ele teve atuação discreta, até pela falta de ritmo. E ainda se envolveu no lance de um dos gols da equipe australiana, ao ser facilmente superado na jogada.





