Lucho Acosta em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Lucho Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/07/2026 11:42

Rio - O meia Lucho Acosta, de 32 anos, seguirá participando dos treinos e dos jogos do Fluminense, enquanto aguarda a definição de alerta de possível manipulação gerado pelo cartão amarelo na partida contra o Bragantino. A CBF confirmou a suspeita de manipulação e afirmou que enviou um relatório para a Fifa.

A entidade máxima do futebol brasileiro recebeu um alerta da Sportradar por conta do alto índice de apostadores de que o argentino levaria um cartão amarelo na partida que aconteceu no último dia 17, no Maracanã, e que terminou empatada por 1 a 1.

Esse tipo de alerta é o gatilho para que os órgãos de fiscalização iniciem investigação mais profunda. Não há prova ou indício do envolvimento do jogador até o momento. Lucho Acosta nega qualquer participação em manipulação.

O Fluminense foi notificado de forma sigilosa no começo semana passada, antes da partida contra o Grêmio, no último domingo, em Porto Alegre. Lucho Acosta foi titular na partida e atuou por 75 minutos.

Confira a nota oficial da CBF:

"A CBF recebeu, através da FIFA, alerta da Sportradar apontando suspeita de manipulação de competição relativo ao recebimento de cartão amarelo pelo atleta Luciano Acosta, do Fluminense, na partida disputada em 17 de julho de 2026 contra o Red Bull Bragantino, no âmbito do Campeonato Brasileiro, Série A.



Conforme protocolo interno, em menos de 72 horas após seu recebimento, o alerta foi compartilhado com autoridades públicas (Polícia Federal e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) e com organismos disciplinares desportivos (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Procuradoria Geral junto ao STJD e Comissão de Ética do Futebol Brasileiro).



A CBF, como de praxe, agirá com a cautela necessária e informa que solicitou à FIFA relatório circunstanciado com mais informações sobre o caso."