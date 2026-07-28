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Acosta, Bruno Henrique, Paquetá e mais: Relembre jogadores investigados por apostas
Esporte

Acosta, Bruno Henrique, Paquetá e mais: Relembre jogadores investigados por apostas

Casa de apostas alertou alto volume entradas em cartão amarelo do meia do Fluminense

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O Dia
CBF confirmou a investigação sobre um cartão amarelo recebido por Lucho Acosta, do Fluminense, e notificou as autoridades. Relembre outros casos
Lucho Acosta é investigado pelo cartão amarelo recebido contra o Bragantino, pelo Brasileirão, após uma casa de aposta identificar um alto volume de entradas
Bruno Henrique foi investigado por um cartão amarelo recebido contra o Santos, no Brasileirão de 2023, que teria favorecido amigos e familiares em apostas
Lucas Paquetá foi investigado pela Federação Inglesa de Futebol por três cartões amarelos recebidos no Campeonato Inglês, mas foi inocentado das acusações
Luiz Henrique foi suspeito na mesma investigação de Lucas Paquetá, já que seus familiares teriam recebido dinheiro do meio-campo para forçar um cartão amarelo em uma aposta casada
Alef Manga foi suspenso por 360 dias por receber R$ 45 mil para receber um cartão amarelo em jogo do Brasileirão de 2022
Vitor Mendes foi suspenso por 720 dias após receber R$ 70 mil para receber um cartão amarelo em jogo do Brasileirão de 2022
Eduardo Bauermann foi punido por 360 dias pelo STJD após ter recebido R$ 50 mil para receber um cartão amarelo no Brasileirão de 2022
Nino Paraíba foi suspenso por 720 dias por receber dinheiro para forçar um cartão amarelo em jogo do Brasileirão de 2022
Igor Cariús recebeu R$ 30 mil para forçar um cartão amarelo no Brasileirão de 2022 e foi suspenso por 540 dias pelo STJD
Gabriel Tota foi banido do futebol por manipulação e aliciamento. Em 2025, o STJD voltou atrás na própria decisão e liberou o jogador para voltar a praticar o esporte profissionalmente
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Rio - O meia Lucho Acosta, do Fluminense, virou alvo de investigação por causa do cartão amarelo recebido no empate com o Bragantino por 1 a 1, no dia 17 de julho, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Uma casa de apostas identificou um alto volume de entradas na sua punição e alertou as autoridades. A CBF já confirmou que foi notificada e compartilhou as informações com o Ministério Público, Polícia Federal e STD. O jogador argentino nega qualquer envolvimento com apostadores.
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