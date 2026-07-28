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Acosta, Bruno Henrique, Paquetá e mais: Relembre jogadores investigados por apostas
Casa de apostas alertou alto volume entradas em cartão amarelo do meia do Fluminense
Rio - O meia Lucho Acosta, do Fluminense, virou alvo de investigação por causa do cartão amarelo recebido no empate com o Bragantino por 1 a 1, no dia 17 de julho, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Uma casa de apostas identificou um alto volume de entradas na sua punição e alertou as autoridades. A CBF já confirmou que foi notificada e compartilhou as informações com o Ministério Público, Polícia Federal e STD. O jogador argentino nega qualquer envolvimento com apostadores.
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