Em relação à vaga na Libertadores, o Palmeiras chega a 98,2% de chance, e o Flamengo de Leonardo Jardim, 91,9% Gilvan de Souza / Flamengo
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