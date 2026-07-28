Em relação à vaga na Libertadores, o Palmeiras chega a 98,2% de chance, e o Flamengo de Leonardo Jardim, 91,9% - Gilvan de Souza / Flamengo

Em relação à vaga na Libertadores, o Palmeiras chega a 98,2% de chance, e o Flamengo de Leonardo Jardim, 91,9% Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/07/2026 13:41

o colombiano Jorge Carrascal voltará a ser opção para o técnico. Rio - Em busca de retomar o caminho das vitórias, após empate amargo com o São Paulo no último domingo (26), Leonardo Jardim terá um retorno importante para o duelo contra o Internacional. De volta após dois meses de suspensão,

Punido com um gancho de três rodadas , após acertar o rosto do zagueiro Murilo com a sola da chuteira em Flamengo x Palmeiras, o meia não entra em campo pelo Rubro-Negro desde o dia 23 de maio, quando os rivais se enfrentaram no Maracanã.

Como o lance da suspensão ocorreu no Brasileiro, Jardim teve Carrascal à disposição na última rodada da fase de grupos da Libertadores, partida seguinte à derrota para o clube paulista. No entanto, preferiu deixá-lo no banco. Em seguida, punido, o meia ficou fora dos duelos contra Coritiba, Chapecoense e São Paulo.

Porém, nomes como Samuel Lino, que vive grande fase atuando pelo meio , e Arrascaeta, que dispensa comentários, devem dificultar a presença do meia no time titular. O colombiano vinha recebendo críticas da torcida antes da suspensão e nem chegou a entrar em campo por sua seleção na Copa do Mundo.

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida será válida pela 21ª rodada do Brasileirão, no qual o Rubro-Negro ocupa a vice-liderança.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato