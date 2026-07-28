Rio - O pai de Neymar esteve no CT Rei Pelé e cobrou explicações do presidente Marcelo Teixeira por supostos vazamentos internos envolvendo o atacante. Segundo o 'UOL', ele acredita que pessoas ligadas ao Santos estejam repassando informações com o objetivo de desgastar a imagem do camisa 10.
O estopim foi a repercussão de um hipotético desentendimento no vestiário da Vila Belmiro, logo após o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, no último sábado (25). Relatos apontavam que o atacante teria discutido com os jovens João Ananias e Gabriel Bontempo, chegando a ofender o meia durante a conversa.
Para esclarecer o episódio, o estafe do camisa 10 conversou com os dois atletas e seus representantes. Ambos negaram qualquer participação no vazamento, o que reforçou a suspeita de que as informações tenham partido de dentro do clube.
Na última segunda-feira (28), inclusive, Neymar publicou uma foto ao lado de Gabriel Bontempo durante o treino e ironizou a polêmica. "Seu moleque do c...", escreveu no Instagram, junto a um emoji de risada. O jovem compartilhou a publicação e respondeu com o mesmo tom bem-humorado.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato
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