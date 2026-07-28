Zubeldía em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/07/2026 15:15

Rio - Sem vencer após a Copa do Mundo, o Fluminense terá uma sequência de seis jogos no Rio de Janeiro para recuperar a moral e definir o futuro da temporada. Na primeira quinzena do mês de agosto, o Tricolor terá compromissos decisivos pela Copa do Brasil e Libertadores, além de confrontos diretos na briga por vaga no G-5 do Brasileirão.

O primeiro desafio já é um confronto direto pelo G-5 do Brasileirão. O Fluminense enfrenta o Bahia, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada. O Tricolor é o terceiro colocado com 33 pontos, enquanto o Esquadrão é o sexto, com 31. Durante a intertemporada, o Time de Guerreiros venceu o amistoso por 2 a 0, no Maracanã.

Na sequência, o Fluminense muda o foco para a Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Vasco nos dias 1º e 5 de agosto, no Maracanã, pelas oitavas de final. No ano passado, o Cruz-Maltino levou a melhor na semifinal da competição nacional, mas neste ano o Time de Guerreiros deu o troco na semifinal do Carioca. Ambos chegam sob desconfiança e em busca de consolidação.

O clássico com o Vasco não será o único nesta sequência. Logo após o compromisso pela Copa do Brasil, o Fluminense enfrenta o Botafogo, no dia 8, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. Sem vencer há quatro rodadas e com um confronto direto com o Bahia no meio do caminho, o Tricolor vê o rival alvinegro em fase oposta com Franclim Carvalho e em evolução, ocupando o sétimo lugar com 29 pontos.

Por fim, a sequência termina com mais dois jogos duros. Após o clássico com o Botafogo, o Fluminense começa a decidir a vida na Libertadores. O primeiro duelo contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, acontece no dia 11, no Maracanã. Entre o jogo de ida e a volta contra os argentinos, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, líder do Brasileirão, no dia 16, pela 23ª rodada.

Sequência de jogos do Fluminense no Rio de Janeiro:

29/7 - Fluminense x Bahia - 21h30 - Maracanã - Brasileirão

1/8 - Vasco x Fluminense - 17h30 - Maracanã - Copa do Brasil

5/8 - Fluminense x Vasco - 21h30 - Maracanã - Copa do Brasil

8/8 - Botafogo x Fluminense - 21h - Nilton Santos - Brasileirão

11/8 - Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG) - 19h - Maracanã - Libertadores

16/8 - Fluminense x Palmeiras - 16h30 - Maracanã - Brasileirão