Savinho comemora gol pelo Manchester City - Divulgação / Manchester City

Savinho comemora gol pelo Manchester CityDivulgação / Manchester City

Publicado 28/07/2026 14:51

Inglaterra - O ponta-esquerda Savinho, de 22 anos, expôs ao Manchester City seu desejo de deixar o clube ainda nesta janela de transferências. O jovem brasileiro está insatisfeito na equipe inglesa e quer ter mais minutos. Por isso, busca um time que possa alavancar sua carreira, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Rival do City na Premier League, o Tottenham tem Savinho no topo da sua lista de prioridades . Porém, vem tendo dificuldades para fechar a contratação, devido às altas pedidas do rival. Informado sobre o desejo do jogador, a decisão de facilitar ou não a transferência está nas mãos do time de Manchester.

Revelado na base do Atlético-MG, Savinho chegou à Europa em 2022, para se juntar ao Troyes, da França. Após ser emprestado para o PSV, da Holanda, e ser um dos destaques da temporada mágica do Girona, da Espanha, em 2023/24, o ponta brasileiro se juntou ao Manchester City no início do ciclo 2024/25.

Pelos Citizens, o jovem teve boa temporada de estreia na Premier League, com impressionantes 10 passes para gol. No entanto, perdeu espaço no ano seguinte e encerrou 2025/26 com apenas quatro gols e três assistências em 36 partidas, na soma de todas as competições.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza