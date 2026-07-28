O zagueiro croata Josko Gvardiol, de 24 anos, renovou com o Manchester City por mais cinco temporadas, até a metade de 2031. Com isso, o clube inglês se antecipou a equipes como Real Madrid e Bayern de Munique, que estavam interessadas no jogador.
O defensor chegou ao time em agosto de 2023. Desde então, se consolidou como uma peça importante e ajudou o City a conquistar seis títulos: um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa, uma Copa Intercontinental, uma Supercopa da Uefa e a Supercopa da Inglaterra.
O defensor também é peça recorrente na seleção croata e participou da Copa do Mundo 2026. A sua equipe, no entanto, acabou eliminada na segunda fase para Portugal.
"Assim que soube que o City queria renovar meu contrato, senti imediatamente que era isso que eu queria. A torcida do City tem sido incrível comigo desde o primeiro dia e o clube oferece absolutamente tudo aos jogadores. É o melhor clube do mundo para se estar", afirmou Gvardiol.
O Manchester City também se manifestou através de comunicado. "Um zagueiro de talento excepcional, o jogador de 24 anos também demonstrou sua qualidade de nível mundial quando escalado como lateral-esquerdo", afirmou o clube.
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