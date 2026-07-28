Gvardiol renovou contrato com o Manchester City - Divulgação / Manchester City

Gvardiol renovou contrato com o Manchester CityDivulgação / Manchester City

Publicado 28/07/2026 14:12





O defensor chegou ao time em agosto de 2023. Desde então, se consolidou como uma peça importante e ajudou o City a conquistar seis títulos: um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa, uma Copa Intercontinental, uma Supercopa da Uefa e a Supercopa da Inglaterra. O zagueiro croata Josko Gvardiol, de 24 anos, renovou com o Manchester City por mais cinco temporadas, até a metade de 2031. Com isso, o clube inglês se antecipou a equipes como Real Madrid e Bayern de Munique, que estavam interessadas no jogador.O defensor chegou ao time em agosto de 2023. Desde então, se consolidou como uma peça importante e ajudou o City a conquistar seis títulos: um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa, uma Copa Intercontinental, uma Supercopa da Uefa e a Supercopa da Inglaterra.

O defensor também é peça recorrente na seleção croata e participou da Copa do Mundo 2026. A sua equipe, no entanto, acabou eliminada na segunda fase para Portugal.

"Assim que soube que o City queria renovar meu contrato, senti imediatamente que era isso que eu queria. A torcida do City tem sido incrível comigo desde o primeiro dia e o clube oferece absolutamente tudo aos jogadores. É o melhor clube do mundo para se estar", afirmou Gvardiol.

O Manchester City também se manifestou através de comunicado. "Um zagueiro de talento excepcional, o jogador de 24 anos também demonstrou sua qualidade de nível mundial quando escalado como lateral-esquerdo", afirmou o clube.