Em 2025/26, Savinho fez quatro gols e deu duas assistências em 36 jogos pelo Manchester City - Paul Currie / AFP

Em 2025/26, Savinho fez quatro gols e deu duas assistências em 36 jogos pelo Manchester CityPaul Currie / AFP

Publicado 22/07/2026 14:50

Rio - O Tottenham ainda não desistiu da contratação de Savinho. O clube inglês mantém o interesse no atacante brasileiro, mas não conseguiu chegar a um acordo sobre os valores com o Manchester City, de acordo com o "ge".

A negociação está longe de um desfecho. O Tottenham recuou após a pedida do Manchester City, que foi considerada alta. Mesmo assim, os Spurs seguem interessados na contratação do atacante, que é visto como uma peça para aumentar a velocidade e criatividade do ataque.

Por outro lado, Savinho vê a mudança de time e a permanência no futebol inglês com bons olhos. O atacante busca receber mais minutos na próxima temporada e isso pode ser algo importante na negociação entre os clubes. O Tottenham, no entanto, precisa se aproximar os valores do Manchester City.

Revelado pelo Atlético-MG, Savinho chegou ao City na temporada 2024/2025 após se destacar pelo Girona, da Espanha. Após um início animador, ele sofreu com problemas físicos e perdeu espaço. Na última temporada, foram 29 jogos, um gol e dez assistências.