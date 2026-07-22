Em 2025/26, Savinho fez quatro gols e deu duas assistências em 36 jogos pelo Manchester CityPaul Currie / AFP
Tottenham sonha com Savinho, mas esbarra em pedida do Manchester City
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