Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos FC
Após o jogo contra o lanterna, o portal 'ge' publicou que o atacante teria entrado em atrito com o elenco alvinegro ainda no vestiário, principalmente por cobranças aos jogadores mais jovens. Os alvos teriam sido o meia Gabriel Bontempo e o zagueiro João Ananias, autor de um gol contra na partida. Na sequência, o próprio Neymar tratou sobre o assunto em uma publicação nas redes sociais.
"Estou vendo que estão saindo algumas coisas sobre eu ter cobrado os jovens dentro do vestiário. É totalmente mentira. Quem passou isso, por favor, não faça isso, não minta. Pode perguntar para quem quiser: foi uma cobrança para o time. Conversamos, eu, Lucas [Veríssimo], Arão, Gabi [Gabigol], todos falaram ali", disse Neymar. "A gente se cobrou, obviamente, porque somos competitivos e queremos ganhar, vencer. Mas não teve cobrança aos jovens. Isso eu não vou aceitar, essas mentiras", concluiu.
Essa não é a primeira vez que o nome do astro circula envolvendo problemas com meninos da base. No dia 3 de maio, semanas antes de disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, Neymar e Robinho Jr. se estranharam durante um treinamento. Após levar um drible do atacante de 18 anos, o experiente jogador reagiu de forma ríspida, empurrando e derrubando o companheiro.
Como o Estadão revelou em apuração de bastidores, o camisa 10 pediu desculpas logo após o incidente e também ligou para a família do jovem para se desculpar. No dia seguinte, se retratou perante o elenco e na mesma semana, pediu perdão publicamente. O capitão reconheceu o excesso na atitude, mas lamentou o fato de a situação ter vazado para fora do ambiente interno.
Irritação e suspensão
O momento do Santos no Brasileirão é delicado. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Neymar, por sua vez, soma oito bolas na rede e distribuiu quatro passes para gol em 16 partidas pela equipe em 2026.
Polêmica na reapresentação
Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no sábado participaram de um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco realizou atividades técnicas e táticas.
O Santos volta a campo nesta terça-feira (28), na Vila Belmiro, às 21h30, para o segundo jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Universidad Central de Venezuela (UCV). No duelo de ida, a equipe venceu por 4 a 1. Neymar e outros jogadores devem ser poupados pelo técnico Cuca. Em caso de classificação, o time paulista enfrentará o Macará, do Equador, nas oitavas de final.
Participação em torneio de pôquer
A presença no evento também gerou críticas da opinião pública. Diante da repercussão, o ídolo santista voltou a usar as redes sociais para se defender. Neymar afirmou que havia cumprido sua programação de treinamentos na terça-feira antes de aproveitar o período de descanso.
"Estava aqui me preparando para o segundo treino (desta quinta-feira) e lembrei que, na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado pôquer. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga", disse. Na sequência, voltou a reclamar das críticas recebidas. "Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida", completou.
A questão envolvendo o pôquer voltou a ser pauta no sábado. Ao marcar seu primeiro gol na partida, Neymar comemorou fazendo alusão ao jogo de cartas, em provocação aos críticos.
Dívida entre Santos e Neymar
Diante de toda a operação e algumas renegociações, criou-se um débito do clube para com o atacante e sua empresa a NR Sports. O Santos admite uma dívida de R$ 90 milhões em direitos de imagem. Recentemente, foi pago um valor de R$ 11 milhões que estavam dentro da programação financeira.
Durante as negociações, a diretoria comandada por Marcelo Teixeira colocou o CT Meninos da Vila, centro de treinamento das categorias de base do Santos, como garantia para viabilizar o acordo.
Status da parceria com a NR
Até o momento, o acordo já resultou na modernização do CT Rei Pelé. As obras, entregues em junho do ano passado, deram ao espaço uma nova estrutura voltada às categorias de base e ao futebol feminino. A reforma do vestiário principal da Vila Belmiro e a construção de uma nova academia também fizeram parte do projeto.
Além disso, o Santos tem um projeto para a construção de um novo centro de treinamento em Praia Grande, na Baixada Santista, anunciado em 2025. O "CT Vila Praia Grande" terá uma área total de 90 mil m² e, assim como a modernização do CT Rei Pelé, será realizado sem custos para o clube.
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