Imagem do atleta, Victor Gabriel, sendo julgado, no STJD - Reprodução/X @liberta___depre

Imagem do atleta, Victor Gabriel, sendo julgado, no STJDReprodução/X @liberta___depre

Publicado 28/07/2026 14:40

Rio - O zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, recebeu uma punição do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da entrada que deu no atacante do Cruzeiro, Gabriel Pec, em jogo do fim de semana pelo Brasileiro. Porém, uma cena no julgamento chamou a atenção. O fato do clube gaúcho ter utilizado um áudio falso como prova de defesa. Os torcedores ns redes sociais ironizaram o ocorrido e afirmaram que a situação só ocorre no futebol brasileiro

A gravação do julgamento foi postada na internet, e viralizou muito no momento em que a equipe jurídica do Internacional utilizou um áudio feito por uma conta de paródia, chamada "ovarbrasileiro" como prova de defesa. No áudio, supostamente a equipe de arbitragem do VAR seria contrária à expulsão do atleta.

No julgamento do Victor Gabriel pelo lance com Gabriel Pec, a defesa do Internacional utilizou esse áudio do VAR.



Só que, acredite: É um ÁUDIO FAKE.



Ele foi postado pelo perfil “Ovarbrasileiro” no Instagram, um perfil de PARÓDIA. pic.twitter.com/LOXBdc6toN — DataFut (@DataFutebol) July 28, 2026

Os internautas ironizaram e brincaram muito com a situação. "Quem falar que não sentia falta do Brasileirão durante a Copa do Mundo é maluco. Show de resenha toda rodada hahaha" disse um usuário por meio do "X", o antigo Twitter. E um rival também respondeu: "Isso aí não pode ser real hahaha nem eu que sou gremista acredito que o inter ia ser tão anti-profissional a esse nível".

Enquanto isso, o torcedor Colorado reagiu a situação com mais tristeza: "Quando eu penso que os caras não podem ser mais incompetentes, eles me saem com essa. Não tem outra explicação: ou eles são semi-amadores em TODOS os setores do clube, ou o Inter tá cheio de gremista de má vontade com o torcedor".

O atleta estava sendo julgado após uma entrada muito violenta no jogador do Cruzeiro, Gabriel Pec que acabou saindo do jogo diretamente para o hospital depois de ter sua tibia fraturada. Victor Gabriel foi expulso durante a partida, e além disso, recebeu uma punição do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva: 6 jogos suspenso e mais 6 meses - limite máximo - sem poder atuar.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Rodrigo Souza