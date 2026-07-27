Impedimento semiautomático estreou no Brasileirão - Reprodução/Premiere

Impedimento semiautomático estreou no BrasileirãoReprodução/Premiere

Publicado 27/07/2026 18:30 | Atualizado 27/07/2026 18:34

Rio - O impedimento semiautomático estreou no Brasileirão neste final de semana. A tecnologia foi utilizada cinco vezes, com tempo médio de checagem de apenas 47 segundos, e já mostrou uma de suas maiores qualidades: a agilidade.

A tecnologia entrou em ação pela primeira vez no sábado (25), na partida entre Santos x Chapecoense após o gol de empate do time catarinense, marcado por Marcinho. A checagem para identificar a irregularidade no lance durou 48 segundos.

Já no domingo (26), o sistema foi acionado em duas oportunidades na partida Flamengo x São Paulo, em uma ocasião no jogo Bahia x Corinthians e em outra em Remo x Vitória. O gol do Flamengo foi anulado em 64 segundos e registrou o maior tempo de checagem.

Outro lance que registrou demora acima de 60 segundos foi o segundo gol do Remo, que foi confirmado em 62 segundos. No Maracanã, o gol do São Paulo foi checado em 33 segundos, enquanto na Fonte Nova o gol do Bahia foi anulado em 32 segundos e registrou o menor índice.

Cada estádio da Série A do Brasileirão foi equipado com 28 a 32 câmeras dedicadas (o número varia de acordo com a infraestrutura de cada estádio). Os aparelhos gravam o jogo em qualidade 4k, a 100 frames por segundo, permitindo que o sistema crie uma réplica digital dos lances em campo.

As imagens capturadas são transmitidas em tempo real para a Central de Operações do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR), da CBF, no Rio de Janeiro. A Central conta com 10 salas de controle integradas e equipadas com as tecnologias VAR e SAOT.