Jordan Pickford conversa com o árbitro Ismail Elfath durante a partida semifinal da Copa do Mundo - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Jordan Pickford conversa com o árbitro Ismail Elfath durante a partida semifinal da Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/07/2026 17:26 | Atualizado 27/07/2026 19:09

Copa do Mundo, já foi aprovada pelas principais entidades do país e aguarda apenas o aval do International Football Association Board (IFAB).



Pela regra, sempre que o árbitro autorizar a entrada da equipe médica para atender um arqueiro, o treinador terá dez segundos para indicar um jogador de linha que deixará o campo por um minuto. Caso a comissão técnica não faça a escolha dentro do prazo, o capitão cumprirá a saída temporária. Inglaterra - O futebol inglês pode adotar uma nova medida para reduzir a perda de tempo causada por atendimentos médicos a goleiros. Segundo informações da 'BBC', a proposta nasceu após a, já foi aprovada pelas principais entidades do país e aguarda apenas o aval do International Football Association Board (IFAB).Pela regra, sempre que o árbitro autorizar a entrada da equipe médica para atender um arqueiro, o treinador terá dez segundos para indicar um jogador de linha que deixará o campo por um minuto. Caso a comissão técnica não faça a escolha dentro do prazo, o capitão cumprirá a saída temporária.

A medida prevê exceções em casos de sangramento, concussão, lesões graves que exijam substituição, faltas sofridas que demandem atendimento imediato, choque com um companheiro de equipe e quando o próprio goleiro dispensar atendimento sem interromper a partida. Nesses casos, nenhum atleta precisará deixar o gramado.



A proposta surgiu após a Copa do Mundo de 2026 testar uma regra que obrigava jogadores atendidos em campo a permanecerem um minuto fora da partida. Para os dirigentes ingleses, a mudança não foi suficiente para impedir que atendimentos a goleiros fossem usados como uma espécie de "tempo técnico".

Se autorizada pela IFAB, a novidade será testada no confronto entre Tranmere e Rochdale, pela fase preliminar da Copa da Liga Inglesa, marcado para 1º de agosto.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato