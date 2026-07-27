Neymar balançou as redes duas vezes contra a Chapecoense, no último sábado (25) - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar balançou as redes duas vezes contra a Chapecoense, no último sábado (25)Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 27/07/2026 15:37 | Atualizado 27/07/2026 15:37

e sorriu para os adversários nas comemorações, foi ironizada pelos críticos, por ter sido diante do lanterna do Brasileirão. Neymar recebeu uma chuva de alfinetadas pelos dois gols marcados contra a Chapecoense, no último sábado (25). A atitude do meia do Santos, que imitou um jogador de poker e sorriu para os adversários nas comemorações, foi ironizada pelos críticos, por ter sido diante do lanterna do Brasileirão.

Nesse cenário, o ex-jogador e comentarista Felipe Melo saiu em defesa do craque. Para isso, utilizou como exemplo o atacante Pedro, do Flamengo, que marcou dois gols contra o mesmo adversário na última quarta-feira (22) e foi amplamente elogiado.

"Algumas pessoas falaram: 'Ah, mas fez gol contra a Chapecoense, né?'. Mas muitas dessas pessoas que estão aqui criticando, e falando que o Neymar fez gol contra a Chapecoense e não conta, pediram o Pedro na Seleção depois de fazer dois gols contra a Chapecoense", iniciou Felipe Melo.

"Eu queria entender um pouquinho dessa diferença. Dois gols valem para um, mas não valem para outro, sendo o jogo contra o mesmo nível, contra a mesma equipe?", prosseguiu o comentarista, no "Felipe Melo TV", seu perfil próprio no Instagram.

No entanto, ele admitiu que a atitude de Neymar deixou margem para críticas: "Se for para falar de comportamento, cada um pensa de uma maneira. Vão falar: 'Ah, mas ele tomou cartão amarelo'. Aí tá tranquilo. Mas eu não estou falando de comportamento. Estou falando dos dois gols", completou.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza