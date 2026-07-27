Paolo Maldini entrega o cargo na Federação Italiana - Marco Bertorello / AFP

Paolo Maldini entrega o cargo na Federação ItalianaMarco Bertorello / AFP

Publicado 27/07/2026 14:55 | Atualizado 27/07/2026 14:58

Rio - Paolo Maldini e Leonardo entregaram os seus cargos na Federação Italiana de Futebol. A dupla decidiu pedir demissão após o presidente Giovanni Malagò rejeitar a contratação do ex-jogador Andre Pirlo como o novo treinador da seleção italiana, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Lendário zagueiro do futebol italiano, Paolo Maldini era o diretor técnico, enquanto Leonardo era consultor. A dupla assumiu o cargo há duas semanas e não conseguiram chegar a um acordo com Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Depois, se acertaram com Andrea Pirlo, mas o nome foi rejeitado por Giovanni Malagò.

O presidente da federação não aprovou Pirlo devido à sua conexão com uma casa de apostas da Rússia. Giovanni Malagò deseja a contratação de Roberto Mancini, que comandou a seleção italiana entre 2018 e 2023. O técnico foi responsável pelo título da Eurocopa de 2021, a última grande conquista da Azzurra.



Apesar do título da Eurocopa de 2021, a Itália não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 20222, no Catar. A última vez que a seleção italiana disputou o Mundial aconteceu em 2014, no Brasil. Pela primeira vez na história, ficou fora de três edições consecutivas.

Nem mesmo o aumento de vagas de 32 para 48 seleções foi o suficiente para a Itália retornar a Copa do Mundo. Fora do Mundial de 2026, a federação italiana resolveu fazer mudanças e apostou em Paolo Maldini e Leonardo, mas a dupla não conseguiu se entender com o presidente Giovanni Malagò.