O arbitro Slavko Vincic durante a final da Copa do Mundo da Fifa, entre Espanha e Argentina - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

O arbitro Slavko Vincic durante a final da Copa do Mundo da Fifa, entre Espanha e ArgentinaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/07/2026 14:13

A escolha de Slavko Vincic para apitar a decisão da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha causou certa surpresa. Mas o esloveno mostrou-se seguro nas decisões e acabou passando despercebido no jogo que coroou o segundo título espanhol . Neste domingo, uma semana após fazer história em sua maior realização na carreira, o árbitro de 46 anos anunciou sua despedida dos gramados.

"Uma semana após a final da Copa do Mundo nos EUA, Slavko Vincic encerrou oficialmente sua histórica carreira na arbitragem no auge do esporte. O natural de Maribor tornou-se o primeiro árbitro principal esloveno a apitar a final da Copa do Mundo, entre Espanha e Argentina, em East Rutherford, consolidando seu status como um dos maiores árbitros da história", divulgou a Federação Eslovena de Fútbol (NZS).

"Para coroar sua temporada de despedida, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) o elegeu o melhor árbitro da Copa do Mundo, e ele também recebeu o prestigioso Prêmio Giulio Campanati, na Itália", seguiu a NZS, orgulhosa por seu representante em campos da América do Norte.

Slavko Vincic era árbitro profissional desde 2010 e começou a trabalhar em competições grandes na Eurocopa de 2012, como sexto árbitro - repetiria a função em 2016. Mas entre clubes, ganhou destaque a partir de 2015, arrancando na carreira no ano seguinte, em jogos da Liga dos Campeões.

Nesta temporada, Vincic arbitrou a partida de repescagem da fase eliminatória entre Real Madrid e Benfica, o jogo decisivo das oitavas entre Chelsea e PSG e a volta das quartas entre Bayern de Munique e Real Madrid, além da partida de repescagem da Copa do Mundo entre Suécia e Polônia. "Com sua aposentadoria após a final da Copa do Mundo de 2026, Slavko Vincic passa a integrar o grupo de lendas da arbitragem", elogiou a NZS.

Eleito pela IFFHS como o sétimo melhor árbitro do mundo, Vincic também se envolveu em polêmicas na carreira, sendo detido em uma festa regada por drogas e prostitutas em 2020, na Bósnia e Herzegovina, da qual logo foi liberado. Justificou estar no lugar e na hora errada após aceitar o convite.