Raphinha jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira - Jewel Samad / AFP

Raphinha jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileiraJewel Samad / AFP

Publicado 27/07/2026 15:19

Barcelona adotou um planejamento especial para Raphinha com o objetivo de evitar novos problemas musculares. A ideia é garantir que o atacante brasileiro esteja em condições de manter um alto nível ao longo da temporada, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

O clube preparou uma programação individualizada de treinamentos para o jogador, que ainda se recupera de uma lesão muscular que afetou sua participação na Copa do Mundo. A intenção é que Raphinha retome gradualmente a melhor condição física e deixe para trás os problemas que limitaram seu desempenho no Mundial.

O brasileiro deve se juntar nesta semana ao restante do elenco, que viajou nesta segunda-feira (27) para a Inglaterra, onde o Barcelona dará sequência à preparação para a nova temporada. O atacante também trabalha para encerrar definitivamente o período de dificuldades físicas e recuperar a melhor versão com a camisa do clube catalão.

A recuperação de Raphinha é tratada como uma das prioridades de Hansi Flick durante a pré-temporada. Apesar das chegadas de Anthony Gordon e Karim Adeyemi para reforçar o setor ofensivo, o treinador alemão continua considerando o brasileiro uma peça importante para os planos do Barcelona.

O time catalão tem três amistosos marcado entre o dia 31 de julho e 8 de agosto, contra Birmingham e Nottingham Forest, da Inglaterra, além da Udinese, da Itália. O primeiro desafio será na sexta-feira (31) , às 15h45 (de Brasília), na Inglaterra.