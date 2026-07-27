Parreira teve melhora, mas segue hospitalizado - Marina Garcia/FFC

Parreira teve melhora, mas segue hospitalizadoMarina Garcia/FFC

Publicado 27/07/2026 15:25

De acordo com o informa médico divulgado nesta segunda-feira (27), Parreira "continua apresentando melhora clínica no seu quadro global". Ele está hospitalizado desde o dia 16 de junho. O ex-treinador está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada.

Carlos Alberto Parreira trata um linfoma de Hodgkin desde 2023. A doença é uma espécie de câncer que se origina no sistema linfático, principal rede de defesa do organismo. Em 2025, ele até foi considerado como "em remissão" — quando desaparecem os sinais e sintomas —, mas voltou a precisar de tratamento oncológico.

Trajetória de Parreira

Figura emblemática do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira iniciou sua trajetória no esporte como preparador físico. Em 1970, ele fez parte da comissão técnica, que teve Zagallo como figura central, que conquistou o tricampeonato mundial com a seleção brasileira na Copa do Mundo do México.



Nos anos seguintes, Parreira se tornou treinador e fez história comandando o Fluminense em 1984, sendo campeão do Brasileiro. O técnico fez a sua primeira participação na função em uma Copa do Mundo. Em 1982, ele dirigiu o Kuwait e em 1990 a seleção dos Emirados Árabes Unidos.



O ápice da carreira de Carlos Alberto Parreira foi em 1994, quando ele comandou a seleção brasileira na Copa do Mundo. Naquele ano, o Brasil se sagrou campeão e encerrou um jejum de 24 anos sem a maior taça do planeta. Sob comando do técnico, a Seleção se sagrou como a primeira a ser tetracampeã do mundo.



Posteriormente, Parreira trabalhou dirigindo a África do Sul na Copa de 1998 e novamente e seleção brasileira em 2006. Além desses trabalhos, o técnico teve uma passagem marcante pelo Corinthians em 2002.



Torcedor apaixonado do Fluminense, Parreira dirigiu o Tricolor em diversas ocasiões. Além do Brasileiro de 1984, o técnico aceitou o desafio de assumir o comando do clube de coração em 1999, no pior momento da história do Flu, e conduziu a equipe ao título da Série C, fundamental para o reerguimento do clube das Laranjeiras.