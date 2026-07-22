Parreira já venceu um câncer - Reprodução

Parreira já venceu um câncerReprodução

Publicado 22/07/2026 17:50

Há mais de um mês internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, o ex-técnico Carlos Alberto Parreira apresenta melhora a cada dia no tratamento contra uma inflamação pulmonar. Segundo Boletim Médico divulgado nesta quarta-feira, pode deixar a UTI até o fim de semana após apresentar "uma melhora global de seu quadro clínico."



Campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, Parreira deu entrada ao hospital no dia 16 de junho, por causa de problemas no pulmão. Diagnosticado com câncer, o ex-treinador passou por uma traqueostomia, um procedimento que permitiu a inserção de umas cânula no pescoço para ventilação artificial.