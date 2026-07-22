James Rodríguez em ação pelo Minnesota United, dos Estados UnidosRich Lam / Getty Images via AFP
James Rodríguez deixa clube da MLS após curta passagem nos EUA
Colombiano disputou apenas oito partidas pelo Minnesota United e está livre no mercado
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Lateral do Botafogo afirmou que respeita a decisão de Carlo Ancelotti e espera receber uma nova oportunidade na Amarelinha
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Jogador, de 32 anos, defende o Flamengo desde 2019
Em rede social, Vini Jr compartilha fotos de visita à sua cidade natal
O jogador nasceu em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro
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Segundo o boletim médico, ele 'está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada e não necessita mais de diálise'
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