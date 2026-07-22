James Rodríguez em ação pelo Minnesota United, dos Estados Unidos - Rich Lam / Getty Images via AFP

James Rodríguez em ação pelo Minnesota United, dos Estados UnidosRich Lam / Getty Images via AFP

Publicado 22/07/2026 17:39 | Atualizado 22/07/2026 18:50

Copa do Mundo. Estados Unidos - O Minnesota United anunciou a saída de James Rodríguez. O meia colombiano, de 35 anos, encerra sua curta passagem pelo clube norte-americano e volta a ficar livre no mercado. O vínculo previa a possibilidade de permanência até dezembro, mas a diretoria optou por não exercer a cláusula de extensão após a

Contratado em fevereiro deste ano, James chegou aos Estados Unidos cercado de expectativa. Dono de passagens por gigantes do futebol europeu e bicampeão da Liga dos Campeões, o jogador era a principal aposta da equipe para a temporada.



Dentro de campo, porém, o desempenho ficou abaixo do esperado. Prejudicado por lesões e limitações físicas, ele disputou apenas oito partidas, concedeu duas assistências e não marcou gols com a camisa do Minnesota United.

Revelado pelo Envigado, da Colômbia, James Rodríguez também defendeu Porto (Portugal), Monaco (França), Real Madrid (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha), Everton (Inglaterra), Olympiacos (Grécia), São Paulo, Rayo Vallecano (Espanha) e León (México) antes de atuar na Major League Soccer.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza