LeBron James também é o maior pontuador da história da NBA - Harry How / AFP

LeBron James também é o maior pontuador da história da NBAHarry How / AFP

Publicado 22/07/2026 18:00 | Atualizado 22/07/2026 19:27

Rio - O Miami Heat entregou o acerto com LeBron James. O canal oficial da franquia programou uma live para o dia 27 de julho com o título de "apresentação de LeBron James" e mexeu com o imaginário dos torcedores. A postagem ficou alguns segundos no ar, mas logo depois foi ocultada.

Caso o acerto seja confirmado, será a segunda vez em que LeBron James jogará no Miami Heat. O astro defendeu a franquia da Flórida entre 2010 e 2014, onde disputou quatro finais e conquistou dois títulos, além de três prêmios de melhor jogador da temporada regular.

LeBron James disputará a sua 24ª temporada da carreira, ampliando o próprio recorde de longevidade na NBA. Em oito temporadas nos Lakers, conquistou o título em 2019/20 e a NBA Cup em 2023. A liga norte-americana de basquete aguarda o desfecho do futuro do craque para definir o calendário.