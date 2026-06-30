LeBron James também é o maior pontuador da história da NBA - Harry How / AFP

LeBron James também é o maior pontuador da história da NBAHarry How / AFP

Publicado 30/06/2026 18:35 | Atualizado 30/06/2026 18:37

Rio - LeBron James não é mais jogador do Los Angeles Lakers. Após oito temporadas na segunda franquia com mais títulos da história da NBA, a liga norte-americana de basquete, o astro comunicou nesta terça-feira (30) que decidiu buscar um novo desafio na carreira. A expectativa é por um acerto com o Golden State Warriors, de acordo com a imprensa americana.

O Los Angeles Lakers tinha interesse na permanência de LeBron James, mas as partes não chegaram a um acordo pela renovação. O astro, de 41 anos, recebeu 52,6 milhões de dólares (R$ 272,6 milhões na cotação atual) na última temporada. O craque teve médias de 20,9 pontos, 6,1 rebotes e 7,2 assistências em 60 jogos disputados em 2025/26.

LeBron James entrou para a história do Los Angeles Lakers após conquistar o título da NBA na temporada 2019/20, marcada pela interrupção por causa da pandemia do coronavírus. Na ocasião, ele foi eleito o melhor jogador das finais contra o Miami Heat. Em 2023, levou os Lakers ao título da primeira edição da Copa da NBA, também sendo eleito o melhor das finais.

O Golden State Warriors é o favorito para assinar com LeBron James. O interesse aumentou após o ala-pivô Draymond Green negar a opção de renovação no valor de 27,6 milhões de dólares (R$ 143 milhões). Ambos são agenciados pela Klutch Sports, do agente esportivo Rich Paul. Caso isso aconteça, LeBron James jogará ao lado de Stephen Curry.

Recordista de pontos da história da NBA, LeBron James jogará sua 24ª temporada na carreira — recorde da liga norte-americana de basquete. Além de Los Angeles Lakers, o astro também defendeu o Cleveland Cavaliers e o Miami Heat. James é tetracampeão da NBA, tendo conquistado dois títulos com o Heat em 2012 e 2013, um com os Cavaliers em 2016 e um com os Lakers em 2020.