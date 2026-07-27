Thiago Motta é avaliado pela ItáliaAFP

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Pedro Logato
Rio - Depois de tentar sem sucesso a contratação de Pep Guardiola e de ter o acordo com Andrea Pirlo desfeito, a Itália tem um brasileiro como possível alvo visando a Copa de 2030. De acordo com informações do jornal italiano "Gazzetta Dello Sport", Thiago Motta é a bola da vez.
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A Azzurra busca um nome para iniciar um planejamento de retorno para a Copa do Mundo. A seleção tetracampeã esteve ausente nas últimas três edições. Além disso, foi eliminada na primeira fase em 2010 e 2014.
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Nascido no interior de São Paulo, Thiago Motta foi revelado pelo Barcelona, porém, defendeu Genoa e Inter de Milão, optando por se naturalizar italiano. Ele fez parte da seleção da Azzurra na Copa do Mundo de 2014.
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Como treinador, o ex-volante trabalhou no Genoa, no Bologna, no Spezia, todos da Itália. Seu momento mais importante foi quando dirigiu a Juventus entre 2024 e 2025.