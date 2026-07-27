Thiago Motta é avaliado pela Itália - AFP

Thiago Motta é avaliado pela ItáliaAFP

Publicado 27/07/2026 18:20

A Azzurra busca um nome para iniciar um planejamento de retorno para a Copa do Mundo. A seleção tetracampeã esteve ausente nas últimas três edições. Além disso, foi eliminada na primeira fase em 2010 e 2014.

Nascido no interior de São Paulo, Thiago Motta foi revelado pelo Barcelona, porém, defendeu Genoa e Inter de Milão, optando por se naturalizar italiano. Ele fez parte da seleção da Azzurra na Copa do Mundo de 2014.

Como treinador, o ex-volante trabalhou no Genoa, no Bologna, no Spezia, todos da Itália. Seu momento mais importante foi quando dirigiu a Juventus entre 2024 e 2025.