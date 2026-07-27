Conmebol apresentou os patches nesta segunda-feira (27)Divulgação / Conmebol

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João Alexandre Borges
Rio - Os clubes campeões da Libertadores que se classificaram às oitavas de final da edição de 2026 da competição usarão um patch comemorativo. A Conmebol apresentou a novidade nesta segunda-feira (27).
"Estes patches acompanharão os campeões históricos durante a Fase Final da CONMEBOL Libertadores 2026, honrando seu legado e inspirando um novo caminho rumo à Glória Eterna", diz um trecho do comunicado da Conmebol.
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Os patches estão nas cores dos times. Além disso, levam o número de títulos de cada clube e também os anos das respectivas conquistas.
"Cada patch foi desenhado de maneira exclusiva para refletir a história de cada instituição no torneio, incorporando os anos em que conquistaram a Glória Eterna. Dessa maneira, os clubes levarão em suas camisas um emblema que celebra seu legado e reconhece seu status como campeões de uma das competições de clubes mais prestigiosas da América do Sul", informou a entidade.
Os clubes que usarão os patches a partir das oitavas da Libertadores de 2026 são: Flamengo (quatro títulos); Estudiantes (quatro títulos); Palmeiras (três títulos); Cruzeiro (dois títulos); Fluminense (um título); Corinthians (um título); e LDU (um título).