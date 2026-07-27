Zion Suzuki, do Japão, em ação contra o Brasil - Paul Ellis / AFP

Zion Suzuki, do Japão, em ação contra o BrasilPaul Ellis / AFP

Publicado 27/07/2026 16:26

Itália - Zion Suzuki, goleiro do Japão na Copa do Mundo, despertou o interesse de dois gigantes europeus após "fechar o gol" contra o Brasil na segunda fase do torneio. O guarda-redes de 23 anos defende o Parma, da Itália, e entrou na mira de PSG e Juventus. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Atual bicampeão seguido na Liga dos Campeões, o time francês vê a contratação de Suzuki como um investimento a longo prazo. Mesmo com as indefinições envolvendo Safonov e Chevalier, que não conseguiram se firmar durante a temporada passada, o PSG não deve garantir a titularidade ao japonês.

A Juventus, por outro lado, quer o goleiro do Japão como titular. No entanto, a prioridade da diretoria para a posição é Dibu Martínez, vice-campeão da Copa com a Argentina, atualmente no Aston Villa. Caso a investida pelo sul-americano não se concretize, Suzuki pode tomar conta da posição na equipe de Turim.

Ainda segundo o jornalista italiano, o arqueiro demonstrou interesse por uma ida à Juventus. A transferência elevaria sua carreira de patamar, ao mesmo tempo que o manteria na Série A da Itália, liga na qual atua desde 2024. Porém, o Parma ainda não deu o aval para a saída do japonês.

*Reportagem de João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato