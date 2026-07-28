De la Cruz participa de atividade no FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
O clube uruguaio só teria condições de pagar parte do salário do jogador. Para que o acordo avance, o Flamengo precisaria arcar com aproximadamente metade dos vencimentos do camisa 18. A situação pode ser crucial um eventual empréstimo.
A possibilidade de saída de De La Cruz ganhou força pelos constantes problemas físicos desde sua chegada ao Flamengo. Recentemente, o uruguaio sofreu mais uma lesão muscular durante um trabalho de força com o departamento médico, enquanto defendia a seleção na Copa do Mundo, e ficou cerca de uma semana sem treinar.
No início de 2024, o Flamengo desembolsou cerca de 16 milhões de dólares (aproximadamente R$ 78 milhões na cotação da época), à vista, para pagar a multa rescisória de Nicolás De La Cruz junto ao River Plate. O uruguaio assinou contrato até dezembro de 2028.
De La Cruz tem interesse no Peñarol
"Começamos a falar com o jogador e, bom, ele tem vontade de ficar um tempo aqui no país dele. Ele já se declarou torcedor do clube. Não estava tendo todos os minutos que pretendia. E, bom, começamos a sondar a vontade do jogador e tivemos algumas conversas com o presidente (Bap) e outra com o diretor esportivo (José Boto). São coisas muito difíceis de acontecer, mas, se você não tentar, com certeza elas não vão acontecer", disse Ignacio Ruglio.
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