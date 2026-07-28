De la Cruz participa de atividade no Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

De la Cruz participa de atividade no FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 28/07/2026 16:49 | Atualizado 28/07/2026 19:38





O clube uruguaio só teria condições de pagar parte do salário do jogador. Para que o acordo avance, o Flamengo precisaria arcar com aproximadamente metade dos vencimentos do camisa 18. A situação pode ser crucial um eventual empréstimo. Rio - Recentemente, o Peñarol (URU) manifestou interesse na contratação de De La Cru z, do Flamengo. No entanto, a questão salarial é a principal dificuldade para uma possível negociação por empréstimo do meio-campista uruguaio de 29 anos. A informação é da "ESPN".O clube uruguaio só teria condições de pagar parte do salário do jogador. Para que o acordo avance, o Flamengo precisaria arcar com aproximadamente metade dos vencimentos do camisa 18. A situação pode ser crucial um eventual empréstimo.





A possibilidade de saída de De La Cruz ganhou força pelos constantes problemas físicos desde sua chegada ao Flamengo. Recentemente, o uruguaio sofreu mais uma lesão muscular durante um trabalho de força com o departamento médico, enquanto defendia a seleção na Copa do Mundo, e ficou cerca de uma semana sem treinar.



No início de 2024, o Flamengo desembolsou cerca de 16 milhões de dólares (aproximadamente R$ 78 milhões na cotação da época), à vista, para pagar a multa rescisória de Nicolás De La Cruz junto ao River Plate. O uruguaio assinou contrato até dezembro de 2028. Leia mais: Flamengo recusa oferta turca por Léo Pereira A possibilidade de saída de De La Cruz ganhou força pelos constantes problemas físicos desde sua chegada ao Flamengo. Recentemente, o uruguaio sofreu mais uma lesão muscular durante um trabalho de força com o departamento médico, enquanto defendia a seleção na Copa do Mundo, e ficou cerca de uma semana sem treinar.No início de 2024, o Flamengo desembolsou cerca de 16 milhões de dólares (aproximadamente R$ 78 milhões na cotação da época), à vista, para pagar a multa rescisória de Nicolás De La Cruz junto ao River Plate. O uruguaio assinou contrato até dezembro de 2028.

De La Cruz tem interesse no Peñarol

De acordo com o presidente do clube, Ignacio Ruglio, De La Cruz tem interesse em retornar ao Uruguai. No entanto, O dirigente comentou os bastidores das tratativas e reconheceu a dificuldade da negociação.



"Começamos a falar com o jogador e, bom, ele tem vontade de ficar um tempo aqui no país dele. Ele já se declarou torcedor do clube. Não estava tendo todos os minutos que pretendia. E, bom, começamos a sondar a vontade do jogador e tivemos algumas conversas com o presidente (Bap) e outra com o diretor esportivo (José Boto). São coisas muito difíceis de acontecer, mas, se você não tentar, com certeza elas não vão acontecer", disse Ignacio Ruglio.

No início de 2024, o Flamengo desembolsou cerca de 16 milhões de dólares (aproximadamente R$ 78 milhões na cotação da época), à vista, para pagar a multa rescisória de Nicolás De La Cruz junto ao River Plate. O uruguaio assinou contrato até dezembro de 2028.

Apesar do investimento, o meio-campista ainda não conseguiu corresponder às expectativas da torcida. Ao todo, disputou 94 partidas, marcou quatro gols e distribuiu seis assistências.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Pedro Logato