Entrevista de Lucho Acosta após o empate do FluminenseReprodução / CazéTV

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João André Pombo
Rio - O armador do Fluminense, Lucho Acosta, recebeu por parte de torcedores nas redes sociais uma defesa da acusação de estar envolvido na manipulação de um cartão amarelo. Uma casa de aposta relatou a CBF um volume alto de apostas pela punição do argentino no jogo contra o Bragantino, a partida terminou em 1 a 1, válida pelo Campeonato Brasileiro. 
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"Ele chega junto e toma amarelo toda hora, qualquer torcedor sabe disso, os números estão aí. Ele é meio pavio curto, literalmente." disse o torcedor com tom bem humorado por meio do "X", o antigo Twitter.
Outro tricolor disse: "(...) o histórico do Lucho Acosta é de tomar muitos cartões amarelos. Tendo o contexto do jogo do Bragantino é bem provável que uma galera apostou nesse amarelo durante o jogo por conta disso." de forma mais séria.
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Um fato que tranquiliza o torcedor é que Lucho Acosta costuma receber cartões amarelos com certa frequência. Em 52 partidas disputadas pela equipe carioca, o jogador recebeu 17 cartões amarelos. A mérito de comparação, o companheiro de equipe Hércules em 96 partidas, tem 9 cartões amarelos, mesmo atuando como volante.
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Torcedores do Fluminense defendem Lucho Acosta por meio do
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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato