Entrevista de Lucho Acosta após o empate do FluminenseReprodução / CazéTV
Torcedores do Fluminense defendem Acosta de acusação nas redes
Argentino, de 32 anos, renovou com o Fluminense, até o fim de 2029
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Fluminense terá sequência de jogos decisivos no Rio de Janeiro
Tricolor terá compromissos pela Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão
CBF confirma alerta de manipulação; Acosta seguirá jogando pelo Flu
Jogador, de 32 anos, recebeu amarelo contra o Bragantino
CBF investiga apostas suspeitas por cartão amarelo para Lucho Acosta
De acordo com o clube, o jogador 'negou participação em qualquer tipo de irregularidade'
CBF divulga a revisão do VAR no lance de pênalti para o Fluminense
A jogada aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo
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