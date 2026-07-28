Entrevista de Lucho Acosta após o empate do Fluminense - Reprodução / CazéTV

Entrevista de Lucho Acosta após o empate do FluminenseReprodução / CazéTV

Publicado 28/07/2026 17:11

Rio - O armador do Fluminense, Lucho Acosta, recebeu por parte de torcedores nas redes sociais uma defesa da acusação de estar envolvido na manipulação de um cartão amarelo . Uma casa de aposta relatou a CBF um volume alto de apostas pela punição do argentino no jogo contra o Bragantino, a partida terminou em 1 a 1, válida pelo Campeonato Brasileiro.

"Ele chega junto e toma amarelo toda hora, qualquer torcedor sabe disso, os números estão aí. Ele é meio pavio curto, literalmente." disse o torcedor com tom bem humorado por meio do "X", o antigo Twitter.

Outro tricolor disse: "(...) o histórico do Lucho Acosta é de tomar muitos cartões amarelos. Tendo o contexto do jogo do Bragantino é bem provável que uma galera apostou nesse amarelo durante o jogo por conta disso." de forma mais séria.

Um fato que tranquiliza o torcedor é que Lucho Acosta costuma receber cartões amarelos com certa frequência. Em 52 partidas disputadas pela equipe carioca, o jogador recebeu 17 cartões amarelos. A mérito de comparação, o companheiro de equipe Hércules em 96 partidas, tem 9 cartões amarelos, mesmo atuando como volante.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato