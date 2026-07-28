Moïne Chaabani é o novo técnico da seleção da TunísiaDivulgação / Instagram @ftf.fn
Seleção que teve dois técnicos na Copa conta com novo comandante
A federação fez o anúncio nesta terça-feira (28)
Seleção que teve dois técnicos na Copa conta com novo comandante
A federação fez o anúncio nesta terça-feira (28)
Vasco fica perto de valor por Sosa e tenta alinhar garantias com o Racing
Jogador, de 27 anos, foi destaque da Libertadores de 2025
Torcedores do Fluminense defendem Acosta de acusação nas redes
Argentino, de 32 anos, renovou com o Fluminense, até o fim de 2029
Ex-companheiro pede Neymar na Copa de 2030: 'Tem totais condições'
Brasileiros jogaram juntos na Seleção e no PSG
Oferta do Peñarol é para pagar somente parte do salário de meia do Fla
De La Cruz, de 29 anos, pode deixar o Rubro-Negro
Presidente do Barcelona passa por cirurgia no coração e tira licença
Joan Laporta informa nas redes sociais o problema de saúde e não acompanhará pré-temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.