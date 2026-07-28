Moïne Chaabani é o novo técnico da seleção da Tunísia - Divulgação / Instagram @ftf.fn

Moïne Chaabani é o novo técnico da seleção da TunísiaDivulgação / Instagram @ftf.fn

Publicado 28/07/2026 17:25

A Federação Tunisiana de Futebol (FTF) anunciou, nesta terça-feira (28), a nomeação de Moïne Chaabani como o novo técnico das 'Águias de Cartago', após a péssima campanha na Copa do Mundo de 2026 , em que a seleção norte-africana sofreu três derrotas nos três jogos da fase de grupos.

"O contrato dele é de quatro anos", afirmou a FTF em um comunicado.

A Federação oficializa, assim, uma informação que já circulava há vários dias.

Renard havia assumido o cargo depois da demissão de Sabri Lamouchi , ocorrida após uma dura derrota por 5 a 1 para a Suécia na partida de estreia.

Ex-técnico do Espérance Sportive de Tunis, Moïne Chaabani, conquistou dois títulos da Liga dos Campeões da CAF em 2018 e 2019, antes de dar continuidade à sua carreira no Egito e, mais tarde, no Marrocos, onde comandou com sucesso o Renaissance Sportive de Berkane.

Em meados de julho, o RS Berkane havia anunciado que ele havia sido sondado pela Federação Tunisiana de Futebol.

Embora o contrato de Chaabani só expire em 30 de junho de 2027, o clube declarou ter decidido mostrar "compreensão" devido à "importância particular da missão de comandar a seleção".

Também elogiou o "grande profissionalismo" de Chaabani, afirmando que ele ajudou a "escrever um capítulo importante na história do RS Berkane".