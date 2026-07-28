Endrick retorna ao Real Madrid após atuar por empréstimo no LyonRafael Ribeiro/CBF
Futuro de Endrick no Real Madrid depende de avaliação de José Mourinho
Novo empréstimo voltou a ser considerado
Seleções da Europa ameaçam boicotar a Copa do Mundo em caso de venda
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Atacante, de 26 anos, tem contrato até junho de 2027
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Novo empréstimo voltou a ser considerado
Vasco rejeita proposta do PAOK, da Grécia, pelo lateral Paulo Henrique
Jogador segue nos planos do clube mesmo após perder espaço em 2026
Seleção que teve dois técnicos na Copa conta com novo comandante
A federação fez o anúncio nesta terça-feira (28)
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