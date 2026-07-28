Endrick retorna ao Real Madrid após atuar por empréstimo no Lyon - Rafael Ribeiro/CBF

Endrick retorna ao Real Madrid após atuar por empréstimo no LyonRafael Ribeiro/CBF

Publicado 28/07/2026 18:00

Rio - Endrick não tem a permanência garantida no Real Madrid para a próxima temporada. Apesar do sucesso na passagem por empréstimo pelo Lyon, da França, o atacante brasileiro ainda vai precisar convencer o técnico José Mourinho que pode fazer parte do elenco para 2026/27.

O Real Madrid precisa reduzir o número de jogadores antes de concluir novas contratações. Com isso, a diretoria trabalha com saídas em todos os setores. No ataque, o atacante Gonzalo García era o nome mais cotado para sair, mas ganhou moral com o técnico José Mourinho na pré-temporada.

Endrick largou atrás de Gonzalo García na disputa por causa da Copa do Mundo. Convocado para defender a seleção brasileira, o atacante se apresentou mais tarde no Real Madrid. Com isso, o atacante espanhol aproveitou a oportunidade para se firmar, segundo o jornal "Marca".

O Real Madrid considera emprestar Endrick mais uma vez, mas ainda não tomou uma decisão final. Para a próxima temporada, o clube já trouxe o zagueiro Konaté, os laterais Dumfries e Cucurella, além do meia Bernardo Silva. Ainda há outras negociações em andamento.