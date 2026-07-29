Rayan teve bom desempenho em seu primeiro ano na InglaterraDivulgaÃ§Ã£o / Bournemouth

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Hugo Perruso
Rayan surge como opção de reforço para o Liverpool, caso o clube não avance na negociação por Bradley Barcola. Diante da dificuldade para alcançar o valor pedido pelo PSG, o clube inglês incluiu o atacante ex-Vasco entre os principais desejos.
Segundo a rádio britânica talkSPORT, Rayan é considerado como "alvo dos sonhos". Entretanto, a questão financeira pode ser outro entrave, já que o Bournemouth não está disposto a facilitar a saída. A multa rescisória é de mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 650 milhões) a partir de 2027.
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A dificuldade do Liverpool por Barcola

Antes de tentar Rayan, o Liverpool tem como prioriade se acertar com o PSG por Barcola. Os franceses não pretendem vendê-lo por menos de 170 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão), enquanto os ingleses querem fazer uma oferta de cerca de R$ 590 milhões.
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Outros nomes além de Rayan

Diante do cenário, o Liverpool também montou uma lista mais ampla de possíveis reforços para o ataque. Segundo a rádio britânica, Said El Mala, do Colônia, e Matias Fernández-Pardo, do Lille, também são opções.