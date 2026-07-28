Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - Samara Moumei / CBF

Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraSamara Moumei / CBF

Publicado 28/07/2026 20:52 | Atualizado 28/07/2026 21:05

Carlo Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28), semanas após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo , e retomou as atividades presenciais com a comissão técnica. O italiano se reuniu com o Departamento de Seleções para traçar os planos para os próximos compromissos do time.

"Vamos iniciar a montagem de um novo time, observando e testando jovens jogadores, mas sem abrir mão de alguns atletas que estiveram conosco no Mundial e que ainda têm muito a contribuir com a Seleção", disse Ancelotti, ao site da entidade.

A reunião contou com: Rodrigo Caetano, coordenador geral de seleções masculinas; Cícero Souza, gerente geral de seleções masculinas; Juan Santos, coordenador técnico; Cristiano Nunes, coordenador de preparação física; Bruno Baquete e Thomaz Araújo, analistas de desempenho; Guilherme Passos, fisiologista; e Sérgio Dimas, supervisor geral.

Um balanço da participação do Brasil na Copa de 2026, os passos seguintes da Amarelinha, próximas convocações e outros temas estiveram em pauta no encontro.

"É o início de uma nova etapa do nosso trabalho à frente do departamento de Seleções. Vamos trabalhar muito durante este período para que possamos representar bem o nosso país em todas as competições que teremos pela frente, a começar pelas Eliminatórias e a Copa América", afirmou Rodrigo Caetano.

Agenda da Seleção

Os jogos estão marcados para os dias 25 e 29 de setembro. Eles acontecerão na Austrália, em Townsville e Brisbane, respectivamente.

Ainda haverá Data Fifa no mês de novembro.

Já as primeiras partidas em competições oficiais serão as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030, marcadas para começarem no segundo semestre de 2027.



"O torneio contará com novas regras devido à classificação automática de Argentina, Paraguai e Uruguai, que sediarão os jogos inaugurais do centenário do Mundial. Em 2028 será a vez da Copa América, que terá sua 49ª edição e deverá ser disputada nos Estados Unidos", informou a CBF.