Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing na Fórmula 2Divulgação / @rafaccamara88
Integrante da Academia Ferrari, Câmara realizou um TPC (Testing of Previous Cars), programa que utiliza carros de temporadas anteriores para desenvolver pilotos. A atividade faz parte do planejamento da escuderia para ampliar a experiência do brasileiro e prepará-lo para futuras participações em treinos livres da Fórmula 1.
A avaliação pode ter peso importante no planejamento da Haas para as próximas temporadas. A equipe estuda opções para sua formação de pilotos a partir de 2027, e Câmara aparece entre os nomes observados pelo time norte-americano. A proximidade entre Haas e Ferrari, responsável pelo fornecimento de motores e pelo desenvolvimento de jovens talentos, pode favorecer o caminho do brasileiro rumo à categoria.
O momento de Câmara reforça essa expectativa. Em sua temporada de estreia na Fórmula 2, o piloto de 21 anos se consolidou entre os protagonistas do campeonato. No fim de semana passado, na Hungria, terminou a corrida sprint na quarta colocação e foi terceiro na prova principal, reduzindo a diferença para os líderes da classificação.
Enquanto Câmara trabalhou em Fiorano visando o futuro na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto também foi à pista nesta terça-feira. O piloto da Audi participou, em Hungaroring, na Hungria, de testes promovidos pela Pirelli para o desenvolvimento dos pneus que serão utilizados na temporada de 2027. Bortoleto completou 141 voltas e registrou o tempo de 1min20s813, ajudando a fabricante italiana na coleta de dados para os novos compostos.
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