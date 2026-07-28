Florentino Pérez é o presidente do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Florentino Pérez é o presidente do Real Madrid Javier Soriano / AFP

Publicado 28/07/2026 18:33

Real Madrid aprovou as contas da temporada 2025/25. Mesmo sem conquistar títulos pela segunda temporada consecutiva, o clube registrou receitas operacionais recordes de 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 7,1 bilhões na cotação atual). O Conselho de Administração doaprovou as contas da temporada 2025/25. Mesmo sem conquistar títulos pela segunda temporada consecutiva, o clube registrou receitas operacionais recordes de 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 7,1 bilhões na cotação atual).

"As receitas operacionais, excluindo as transferências de jogadores, atingiram € 1,221 bilhão, um aumento de 3,1% em relação ao exercício financeiro anterior", informou o Real Madrid nesta terça-feira (28), após a aprovação das contas pelo conselho de administração.

O valor foi impulsionado pelo seu estádio reformado e por acordos de patrocínio. O lucro do Real Madrid subiu para 26,3 milhões de euros (R$ 153,8 milhões), um aumento de 8% em relação aos 24,3 milhões de euros (R$ 142,1 milhões) registrados na temporada 2024/25.

O Real Madrid também registrou um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 287 milhões de euros (R$ 1,67 bilhão). Além disso, o clube também apontou um patrimônio líquido de 624,4 milhões de euros (R$ 3,65 bilhões) em 30 de junho de 2026.

Esses resultados sólidos foram impulsionados pelas receitas relacionadas ao estádio. O valor cresceu 11%, para 363 milhões de euros (R$ 2,12 bilhões), e pelas receitas de marketing, que aumentaram 6%, para 539 milhões de euros (R$ 3,15 bilhões).

O Real Madrid afirma que "a renovação de contratos de patrocínio importantes e a chegada de novos patrocinadores" impulsionaram o crescimento de sua área de marketing. O clube destaca o investimento de 161 milhões de euros (R$ 941,5 milhões) em contratações na última temporada e observa que "continua se reforçando".

Para a próxima temporada, o Real Madrid já garantiu a contratação do lateral-esquerdo campeão mundial Marc Cucurella, do meio-campista português Bernardo Silva e dos zagueiros Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté. Além disso, o clube também contratou o técnico José Mourinho.

Segundo informações da imprensa, o gigante da capital espanhola também teria chegado a um acordo com o RB Leipzig, da Alemanha, pelo ponta marfinense Yan Diomandé. O Real Madrid também estaria interessado no meio-campista Rodri, buscando reverter a situação após duas temporadas sem títulos.

Em relação ao estádio, que aguarda os retoques finais de sua reforma, o Real Madrid informa que o investimento total no projeto atingiu 1,4 bilhão de euros (R$ 8,23 bilhões).

