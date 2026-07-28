Embolo foi expulso no jogo entre Argentina e Suíça - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Embolo foi expulso no jogo entre Argentina e SuíçaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 28/07/2026 19:14





"Não consideramos isso um erro do árbitro ou do VAR, e a decisão restaurou a justiça. Notamos os comentários da IFAB em sua Circular, estivemos em contato com eles durante todo o processo e eles confirmaram que essa interpretação é válida, que foi bem recebida e que fará parte da discussão sobre revisões no Protocolo do VAR, conforme discutido na última AGM", comunicou a Fifa. A Fifa se pronunciou nesta terça-feira (28) após a International Football Association Board (Ifab), órgão internacional responsável por regulamentar e gerenciar do futebol, orientar que uma interpretação utilizada durante a Copa do Mundo passe a ser aplicada apenas em casos específicos. Em comunicado, a entidade afirmou que a decisão tomada no Mundial foi correta."Não consideramos isso um erro do árbitro ou do VAR, e a decisão restaurou a justiça. Notamos os comentários da IFAB em sua Circular, estivemos em contato com eles durante todo o processo e eles confirmaram que essa interpretação é válida, que foi bem recebida e que fará parte da discussão sobre revisões no Protocolo do VAR, conforme discutido na última AGM", comunicou a Fifa.

Caso Embolo





A regra foi decisiva no duelo entre Ao longo da Copa, a Fifa adotou uma interpretação do protocolo do VAR que permitia aos árbitros de vídeo recomendar uma revisão em casos de erro de identidade, ou seja, quando um cartão amarelo ou vermelho fosse aplicado ao jogador errado.A regra foi decisiva no duelo entre Suíça e Argentina , pelas quartas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, Embolo se jogou no chão, e o árbitro português João Pinheiro não só marcou falta de Paredes como também advertiu o argentino com cartão amarelo.

Posteriormente, ele foi chamado pelo VAR, reviu o lance, anulou a advertência para Paredes e aplicou cartão para Embolo por simulação. Como o atacante suíço já estava havia recebido um amarelo no jogo, acabou expulso.



Com um jogador a mais, a Argentina conseguiu aproveitar a vantagem na prorrogação, marcou duas vezes e venceu por 3 a 1, garantindo a classificação para a semifinal.

O que mudou depois da Copa do Mundo?

A IFAB informou nesta terça-feira que essa interpretação deverá ser utilizada apenas quando houver dúvida sobre quem cometeu a infração inicialmente identificada pelo árbitro.

Na prática, o VAR poderá corrigir a identidade do jogador punido, mas não alterar a interpretação original do lance. No caso de Embolo, por exemplo, a revisão transformou uma falta marcada em campo em simulação.

Fifa se posiciona

A Fifa publicou um comunicado defendendo a interpretação adotada durante a Copa do Mundo. A entidade afirmou que compreende a orientação da Ifab, mas sustentou que não houve erro na decisão envolvendo Embolo.

Confira o comunicado:

"A interpretação da FIFA sobre Identidade Equivocada foi aplicada de forma consistente durante a Copa do Mundo da FIFA. Houve duas instâncias em que um jogador foi erroneamente identificado como tendo cometido uma infração passível de cartão amarelo, e o VAR aconselhou o árbitro a corrigir o erro factual causado pela simulação do adversário.

A simulação em si não pode ser contestada e não deve resultar em uma sanção disciplinar contra um adversário que possa então levar a consequências adicionais, como uma expulsão por segundo cartão amarelo ou uma suspensão de partida por acúmulo de advertências.



Não consideramos isso um erro do árbitro ou do VAR, e a decisão restaurou a justiça. Notamos os comentários da IFAB em sua Circular, estivemos em contato com eles durante todo o processo e eles confirmaram que essa interpretação é válida, que foi bem recebida e que fará parte da discussão sobre revisões no Protocolo do VAR, conforme discutido na última AGM".

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges.