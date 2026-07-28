Willian em treino do Grêmio - Divulgação / Grêmio

Willian em treino do GrêmioDivulgação / Grêmio

Publicado 28/07/2026 18:40

Rio - O atacante Willian, de 37 anos, deve deixar o Grêmio em breve. De acordo com informações do portal "GZH", o clube gaúcho não conta mais com o veterano, que defendeu a seleção brasileira . Ele tem vínculo até o fim do ano, e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

O veterano pode defender outra equipe da Série A. Willian entrou em campo em apenas nove partidas da competição. No total, um atleta poderia fazer até 13 jogos, antes de mudar de equipe.

Revelado pelo Corinthians, Willian teve seu ápice em 2018, quando fez parte do elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele defendeu clubes importantes como Chelsea e Arsenal.

Willian foi contratado pelo Grêmio no fim do ano passado. Ele sofreu uma fratura no pé direito e com isso pouco atuou em 2025. No total, o atacante entrou em campo em 28 jogos, anotou dois gols e deu cinco assistências.