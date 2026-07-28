Willian em treino do GrêmioDivulgação / Grêmio
Ex-atacante da Seleção deve deixar clube da Série A
Jogador, de 37 anos, defendeu equipes importantes na Europa
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